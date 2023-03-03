О состоянии выпавшей с 6 этажа девушки рассказали родные

В Туркестане за отказ заниматься проституцией 17-летнюю девушку выбросили с балкона шестого этажа. С таким сообщением в социальных сетях выступила правозащитница Дина Тансари.

Пострадавшая сторона не довольна ходом расследования. Девушка находится в тяжелом состоянии, но родные готовы бороться за справедливость. Они утверждают, что девушка выпала неслучайно, ее столкнули женщины.

«У нее таз сломан в шести местах, череп в двух. На теле везде гематомы, глаза все в крови. Девушка сирота, врачи не могут сказать, поправится она полностью или нет. Работой полицейских мы недовольны. В деле вообще нет трех женщин, которые избили ее. Допрос взяли только у ее подруги и отпустили. Хочу чтобы наказали всех участниц даннного инцидента. Все видео и доказательства есть, но следователи уверяют, что моя родственница была в наркотическом опьянении и сама спрыгнула. Однако, экспертиза доказала обратное, в крови моей родственницы не нашли ни наркотики, ни алкоголь. В материале дела практически все неправильно, начиная от даты инцидента», —рассказывает родственница потерпевшей.

К слову девочка сирота. Родные просят правоохранительные органы переквалифицировать уголовное дело на попытку убийства.

Тем временем в департаменте полиции Туркестана сообщили, что дело заведено по статье «доведение до самоубийства». Комментировать действия коллег, в пресс-службе ведомства не стали.