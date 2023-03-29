«Охотник» за женскими шкатулками орудовал в Шымкенте

В Шымкенте задержан мужчина, причастный как минимум к 9-ти квартирным кражам, передает OTYRAR.

Так, в управление полиции Енбекшинского района обратился местный житель, который сообщил, что из его дома похищены изделия из золота на сумму 500 тысяч тенге и строительные материалы на сумму 500 тысяч тенге. Другой потерпевший сообщил о пропаже импортного велосипеда. С подобными заявлениями в общей сложности в полицию обратились 9 человек.

Стражи порядка вычислили подозреваемого. Им оказался 41-летний житель Шымкента.

Как показало следствие, мужчина орудовал на всей территории города, вычислял потенциальных жертв, взламывал замки, проникал в квартиры. В фокусе внимания были деньги и женские шкатулки. Мужчина похищал золотые изделия в большом количестве и сдавал их в ломбард.

При обыске у него нашли лишь часть похищенного золота.

В настоящее время проводятся досудебное расследование. Полиция пытается выяснить, причастен ли задержанный к другим подобным преступлениям.