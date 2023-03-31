Посевные площади в Шымкенте увеличили до 27 тысяч гектаров

В этом году в Шымкенте сельскохозяйственными культурами будет засеяно 27 тысяч га земли. Большая часть из которых пойдёт под зерновые.

В целях поддержки предпринимателей на весенне-полевые работы из бюджета выделено 143 млн тенге.

Крестьянское хозяйство Манасбая Бекбауова засевает в этом году 3 тысяч гектаров различных сельскохозяйственных культур. Среди них сафлор, пшеница, ячмень и люцерна. Манасбай в сельскохозяйственной сфере уже 25 лет. Отмечает: в последние годы урожайность значительно снизилась.

Манасбай Бекбауов, учредитель крестьянского хозяйства «Агросервис БМБ».

«В этом году засеяли 700 гектаров пшеницы, ещё планируем засеять 360 гектаров ячменя, на остальной площади засеем сафлор, через 2-3 дня начинаем его высаживать. 150 гектаров люцерны тоже планируем посадить, но боимся, что если в ближайшие 3-4 дня, не пойдет дождь, все культуры погибнут. Без поддержки, крестьянские хозяйства не выдержат. Через 3-4 года они разорятся».

Всего в этом году в Шымкенте будет освоено 27 тысяч гектаров сельхозугодий. Для поддержки дехкан и увеличения объемов продукции из бюджета выделено 143 млн тенге. На субсидирование минеральных удобрений направлено 122 млн тенге, и еще 20 млн — на приобретение семян.

Жанибек руководитель, отдела развития агропромышленного комплекса управления сельского хозяйства и ветеринарии города Шымкента

«После приобретения Шымкентом статуса мегаполиса сельскому хозяйству города отошла 61 тыс гектаров земли- 20 тысяч гектаров под развитие животноводства и 40 тысяч гектаров под пашню. Сегодня орошаются 10 тысяч гектаров пахотных земель, а остальные — богарные земли. Действительно последние 2-3 года погода не даёт развиваться сельскому хозяйству. Хороший урожай собираем раз в 3-4 года. Очень тяжело, когда зависишь от погоды».

В этом году в качестве поддержки крестьянам выделена тысяча тонн топлива по льготным ценам, 500 из них для весенне-полевых работ. 310 тонн нефтепродуктов уже распределены между предпринимателями.