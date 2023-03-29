Правительство Казахстана ушло в отставку

Сегодня в столице на первой сессии Парламента 8 созыва правительство страны во главе с Алиханом Смаиловым сложило свои полномочия перед Мажилисом, передает OTYRAR.

Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал указ о Правительстве

Республики Казахстан.

«В соответствии с пунктом 1 статьи 70 Конституции Республики Казахстан, со статьей 4 Конституционного закона Республики Казахстан «О Правительстве Республики Казахстан» в связи со сложением полномочий Правительства Республики Казахстан перед вновь избранным Мажилисом Парламента Республики Казахстан постановляю:

1. Правительству Республики Казахстан исполнять свои обязанности до утверждения нового состава Правительства Республики Казахстан.

2. Настоящий Указ вводится в действие со дня подписания», — говорится в документе.

К слову, кабинет министров Алихана Смаилова проработал чуть больше года. По закону, правительство слагает свои полномочия перед вновь избранным Парламентом. Но Кабмин будет исполнять свои обязанности до утверждения нового состава правительства. Кто будет новым премьер-министром, будет решать Президент совместно с Мажилисом.