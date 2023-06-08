Токаев снял Кульгинова с должности вице-премьер-министра

Глава государства подписал соответствующее постановление.

«Алтай Кульгинов освобожден от должности заместителя премьер-министра Республики Казахстан», – говорится в указе Касым-Жомарта Токаева.

Теперь функции заместителя премьер-министра возложили на Тамару Дуйсенову, также она сохранит должность министра труда.

Напомним, Алтай Кульгинов, уроженец Туркестанской области. В разные годы работал в Генпрокуратуре, Агентстве по делам госслужбы, Минюсте и Администрации президента. Также он был акимом Уральска, ЗКО.

Пожалуй самым скандальным периодом для Кульгинова стало время работы акимом столицы- с июня 2019 по декабрь 2022. Сейчас в Астане остро стоит вопрос водоснабжения, воду периодически отключают в самых оживленных районах.

Горожане высказываются о том, что мол акимат в свое время давал разрешения застройщикам на строительство ЖК без учета нагрузки на инфраструктуру.