Приоритеты партии «AMANAT»: доступная медицина

Сегодня члены Шымкентского городского предвыборного штаба партии «AMANAT» провели встречу с сотрудниками больницы № 7 города.

Кандидаты в депутаты Шымкентского городского маслихата Жанар Бектаева, Бакытжан Жаксыкулов, Альбина Елшиева, Абуали Тасмурзаев, Алмасходжа Кайыпов, кандидат в депутаты Мажилиса РК Бакытжан Позилов проинформировали специалистов здравоохранения о предвыборной программе партии.

Партийцы заявили, что будут добиваться чтобы качественное здравоохранение было доступно каждому, в том числе жителям отдаленных районов. Соответственно, труд медицинских работников должен достойно вознаграждаться, они должны работать в надлежащих условиях.

Для качественного медицинского обслуживания горожан необходимо в отдаленных населенных пунктах построить 4 поликлиники на 200 тысяч жителей. В этой связи, для укрепления материально-технической базы медицинских организаций города за 5 лет будет выделено 17,5 млрд тенге. В 2025 году должен быть сдан в эксплуатацию родильный дом на 200 мест, — отметила в своем выступлении Жанар Бектаева.

В завершение встречи кандидаты призвали медицинских работников принять активное участие в выборах 19 марта и проголосовать за партию «AMANAT».

Оплачено из средств Избирательного фонда партии «AMANAT», выдвинувшей партийный список на выборах депутатов маслихата города Шымкента.