Рукоприкладством занимались в 4 детсадах Туркестанской области

Детские сады Туркестанской области проверяют на безопасность.

Прокуроры Келесского района изучили записи камер наблюдения в дошкольных учреждениях и выявили нарушения, передает OTYRAR со ссылкой на 24.kz.

Они стали поводом для возбуждения уголовных дел. В четырёх детских садах сотрудники занимались рукоприкладством. На кадрах видно, как женщина била детей шваброй. Теперь ей грозит до 3 лет лишения свободы. Вместе с тем сотрудники прокуратуры проверят, как питаются дети и в каких условиях находятся. Надзор, по словам специалистов, позволит оценить реальную ситуацию.

Нурлан Ешенкулов, прокурор Келесского района:

«Мы принимаем все меры для того, чтобы в дошкольных учреждениях соблюдали права детей. Сейчас из 97 детских садов проверено только 6. Полностью проверку завершим через 20 дней. Мы сформировали три группы специалистов».

Похожий скандал разразился недавно в частном садике Шымкента. Видео с жестоким методом воспитания детей появились в соцсетях. На кадрах: женщина пинает ребенка, после берет в руку мухобойку и начинает размахивать ей. Пугает или бьет, отчётливо не видно. Но зато на кадрах четко видно, что дети после этого выстраиваются в ряд. Издевательства попали на кадры камеры видеонаблюдения.

В управлении образования Шымкента сообщили, что на опубликованных кадрах запечатлена помощница воспитателя. Инцидент, как оказалось произошел во время празднования Наурыза. Версию с пинком специалисты гороно отрицают, якобы педагог только хотела успокоить шумных детей. После скандала, помощница воспитателя уволилась по собственному желанию, а заведующей частного детского сада вынесли строгий выговор.

Фото: скрин из видео