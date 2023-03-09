Коммунальщицы оставили мётлы и отправились в салон красоты на «акиматовской» машине

Необычным образом поздравили с женским днем в Шымкенте работниц коммунальной службы, передает OTYRAR.

30 женщин, отвечающих за чистоту мегаполиса, сменили рабочую локацию на атмосферу красоты и грациозности. Вместо щёток и мётел — свежий маникюр, укладка, красивый праздничный макияж, тортик с горячим чаем. Под овации и с цветами виновниц торжества сопроводили на машинах в салоны красоты. Вот таким необычным образом поздравили работниц коммунальной службы в Енбекшинском районе. По словам замакима района, к этому мероприятию готовились за 3 недели вперед, инициатива принадлежит акиму Енбекшинского — Досболу Есилбеку.

«Наши специалисты ходили по улицам, изучили сколько женщин есть у нас в районах. Хотели сделать им приятное, ведь есть среди них и достаточно взрослые и те, кто самостоятельно тянет всю семью. Договорились с их руководителями, что 8 марта заберем их со смены. Затем обошли все салоны красоты. Около 10 салонов поддержали нашу идею. Женщинам сделали маникюр, педикюр, укладку, кому-то покраску волос, вы наверное сами больше разбираетесь, я там все эти нюансы не знаю. Но все услуги красоты наши женщины получили на бесплатной основе. Это лишь малая благодарность за то, что они содержат наш город в чистоте. Спасибо им огромное», — говорит Досалы Амангельдиев, замакима Енбекшинского района.

Это видео с кадрами из салона красоты в социальных сетях не оставили равнодушными жителей Шымкента. Многие отмечают, что устали от негативных новостей и эта акция послужила неким напоминанием о том, что даже маленькое добро может сделать кого-то чуточку счастливей.