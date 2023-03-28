Шымкентцы вошли в пятерку самых щедрых пассажиров такси

В День таксиста, 22 марта, Яндекс Go удвоил сумму, которую пользователи оставили в качестве чаевых водителям.

Это традиция сервиса. Удвоение распространяется на все чаевые, оставленные в приложении безналичным расчетом в течение 22 марта.

В этот день в 20 городах Казахстана пользователи оставили чаевыми через приложение более 4,2 миллионов тенге, это в три раза выше размера чаевых в обычную среду. И Яндекс Go перечислил такую же сумму за счет собственных средств.

В целом, по данным аналитиков Яндекс Go, самым щедрым городом оказалась Алматы. На втором месте расположилась Астана, на третьем — Караганда. Замыкает пятерку Шымкент и Актобе.

Чаще всего водители получают чаевые в пятницу и субботу, а реже всего — в понедельник.

Чаевые — это один из способов поблагодарить водителя за приятную поездку, наравне с высокой оценкой или хорошим отзывом в приложении. Если вы платите картой, то Яндекс Go предлагает оставить чаевые во время или после заказа. Можно оставить «на чай» одну из небольших круглых сумм, которые приложение рассчитывает автоматически, либо ввести собственную.