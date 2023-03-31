«Слезы с улыбкою мешаю, как апрель» – так образно и точно писал об одной из своих героинь знаток женской души Александр Сергеевич Пушкин.

Действительно, апрель – месяц, когда все стремительно меняется и путается. Яркие солнечные дни неожиданно сменяются дождливыми, по тротуарам одновременно шагают люди в босоножках и сапожках, а настроение «пляшет» от эйфории до депрессии.

Справляться с перепадами настроения можно по-разному. Один из способов – окружать себя красивыми вещами, делать то, что доставляет удовольствие, хоть маленькое, хоть на несколько минут. Побольше гулять, не зацикливаться только на работе и домашних обязанностях. В природе уже достаточно ярких красок, добавьте их в свой интерьер и гардероб, а как только немного взгрустнулось, переводите на них фокус своего внимания – помогает.

Для женщин одно из самых больших удовольствий – обновление гардероба. Что купить или отыскать в глубине своего большого шкафа, чтобы быть на модной волне в наступающем теплом сезоне?

На пике популярности в ближайшее время окажутся полупрозрачные материалы. Из них уже сшиты блузки, топы, платья, юбки и даже плащи. Конечно, никто не призывает нас демонстрировать все части тела сразу. Все можно делать очень деликатно и в то же время выглядеть смело и стильно. Например, выбирать не полностью прозрачную блузку, а с сетчатыми вставками на рукавах и спине.

Попробуйте составлять многослойные комплекты с вещами из кружевного полотна. Это увлекательная задача – сделать из нескольких почти прозрачных вещей очень приличный, почти целомудренный образ. При этом воздушный и по-весеннему прозрачный. Сравните себя с весенним деревцем, которое еще только слегка покрыто молодой зеленью и цветами – вот вам и пример для вдохновения.

Абсолютно просвечивающую блузку можно смело надевать под сарафан или на него. Прозрачную длинную юбку смело комбинируйте с мини-платьем-футляром. Носить такие модели можно с грубой обувью и колготками. Пока еще не очень жарко.

Раз уж мы коснулись длинных юбок, сразу скажем, что длина макси в этом сезоне будет максимально раскрученной. Самые модные юбки – прямые и длиной по щиколотку. На подиумах их великое множество – из хлопка, льна, трикотажа, современной синтетики, денима. И последних особенно много, потому что тотал-деним – один из ключевых и самых ярких трендов этого весенне-летнего сезона.

Образ «с ног до головы в джинсе», который еще недавно модницы презрительно «зафукивали», сегодня стал самым острым. Девушка-2023 одета в джинсы, рубашку, панаму и босоножки из денима. И даже сумка у нее джинсовая. Скучно? Кто-то считает, что да. Но ничего, потерпим. Достанем из своих шкафов всю и сразу имеющуюся там джинсу. И поспешим! Ведь совсем скоро нагрянет наше южное лето, и под палящим солнцем нам захочется куда более легких и летящих тканей.

Весенний маникюр

Сегодня мы говорим не о модных тенденциях в маникюре, а о том, как придать своим рукам свежести и молодости. Да, именно так. Ведь не только наше лицо нуждается в омолаживающем уходе. Руки тоже голосуют «за».

Есть несколько хитростей, которые уверенно справляются с этой задачей.

Прежде всего уясним, что даже самый хороший маникюр не спасет руки с неухоженной кожей. Так что защищать, увлажнять и питать свои ладошки следует регулярно и смолоду.

Ну а что касается ногтей, то здесь соблюдаем несколько омолаживающих правил.

Длина. С юностью, девичеством ассоциируются короткие ногти. Тут уж ничего не поделаешь, длинные ногти подсознательно прибавляют возраста. Перед походом в салон подумайте, кем вы хотели бы предстать перед миром: юной (хотя бы в душе) девушкой или роковой зрелой женщиной.

Форма. Чем меньше вы травмируете ногтевую пластину, тем дольше она останется блестящей и естественной. Присмотритесь к форме мягкий квадрат. Создать его можно с помощью наименее травматичной манипуляции: достаточно обработать пилочкой края ногтей и совсем немного подпилить их по бокам. К тому же эту форму легко повторить самостоятельно, не обращаясь к мастеру.

Покрытие. Здесь на первом месте тоже должна стоять забота о здоровье ногтей. Каким бы практичным и красивым ни казалось гелевое покрытие, но оно не полезно для ногтевой пластины. А наращенные ногти вообще «убивают» ее. Особенно, если остатки такого покрытия женщины пытаются удалить самостоятельно, буквально «спиливая» вместе с ногтем.

Наилучшим вариантом является японский маникюр, особенность которого заключается в восстановлении ногтевой пластины. Мастер аккуратно полирует ногти и втирает в них лечебные составы, чтобы убрать микротрещины, сколы и другие повреждения. После этого ногти выглядят розовыми и блестящими, как у младенца.

Цвет. С возрастом кожа тускнеет, приобретает сероватый оттенок. Поэтому нюдовый или нежно-розовый цвета лака у взрослых женщин будут создавать контраст не в их пользу. Подбирая цвет, ориентируйтесь на оттенок кожи:

* при светлой молодой коже выбирайте розовые или голубые пастельные оттенки, придающие еще большую свежесть;

* кожа с золотистым загаром хорошо «дружит» с оранжевыми и светло-коралловыми лаками;

* при оливковом подтоне кожи лучше всего остановиться на красном лаке с теплым кирпичным оттенком.

Соль укрепит ногти

Сделать ногти более крепкими поможет обычная солевая ванночка. Морскую соль следует развести в теплой воде, добавить туда каплю йода или любимого эфирного масла. Подержать в этой «морской» воде руки в течение 15-20 минут, обсушить и нанести питательный крем. Процедуру достаточно делать раз в неделю.

Жирные волосы: тактика

Жирные волосы доставляют их обладателям немало хлопот. Мыть их приходится практически каждый день.

И, кажется, что чем чаще и тщательнее ты это делаешь, тем жирнее они становятся. Издевательство какое-то!

Чтобы ужиться с этой проблемой, а иногда и решить ее, нужно последовать советам специалистов-трихологов.

Доказанный факт: кожа головы реагирует на частоту мытья. Если волосы мыть ежедневно, то даже при нормальном типе они «разбалуются» и начнут выглядеть несвежими уже к вечеру. Что уж говорить о жирных волосах, которые хочется намывать, как чистить зубы – утром и вечером. Но это большая ошибка. Чтобы уменьшить жирность волос, стоит попробовать понемногу увеличивать интервал между мытьем головы.

Если у вас такие проблемные волосы, не используйте слишком горячую воду. Она лишь усилит активность сальных желез. Вода должна ощущаться лишь слегка теплой, приятной и комфортной.

По этой же причине сушить волосы после мытья лучше естественным путем, без использования горячего потока из фена. Если же без него не обойтись, то пользуйтесь минимальным нагревом или холодным воздухом.

Для мытья жирных волос используйте шампуни, специально предназначенные для них. Не старайтесь лить на голову дополнительные бальзамы или ополаскиватели: они лишь еще больше утяжелят и «загрязнят» волосы.

Моя голову, избегайте активных массирующих движений, ваш вариант – осторожное разминание и смещение кожи головы. А также не рекомендуется частое причесывание, использование жестких расчесок и массажных щеток.

Для ополаскивания жирных волос хороши травяные настои. Хорошо подойдет мать-и-мачеха, шалфей, крапива, аир, алоэ, дубовая кора, хвощ. Можно использовать как одну из трав, так и их смеси – в зависимости от индивидуального эффекта.

Хороший результат дает применение масок с содержанием глины. Длительность нанесения варьируется от 15 до 40 минут. Делают их примерно раз в неделю. В зависимости от проблемы подбирают тип средства.

Красная глина снимает раздражение, нормализует работу кожных желез. Если в маску добавить немного горчичного порошка, то она слегка подсушит кожу.

Белая глина обладает бактерицидными свойствами и эффективно устраняет жирность, укрепляет корни волос, предупреждая их выпадение. Для приготовления маски ее можно смешать с минеральной водой.

Голубая глина имеет богатый набор минеральных составляющих. Она способна блокировать активность выработки кожного сала и предупреждать появление перхоти. В маску можно добавить яблочный уксус.

Зеленая глина стабилизирует работу кожных желез, удаляет излишек жира, борется с перхотью.

Еще один ценный природный продукт – хна. Ее использование позволяет подсушить кожу головы и укрепить волосы. Она также обладает успокаивающим действием. Если вы не хотите, чтобы ваши локоны окрасились в рыжеватый цвет, делайте маски на основе бесцветной хны.

Кисломолочные продукты тоже оказывают благотворное влияние на жирную кожу. Для приготовления масок используют обезжиренные кефир, простоквашу, молочную сыворотку.

Попробуйте также скорректировать питание. Часто одно это помогает уменьшить проблему. Сократите в рационе жирные продукты, копчености, специи. Отдайте предпочтение молочным продуктам, рыбе, овощам.

Яна КОТТ