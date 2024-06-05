Пушкин – и наше ВСЕ!

Мы с ним здорово разминулись во времени. Хотя, когда мои дети были маленькими, однажды они меня спросили: «Мама, а ты Пушкина видела?»

Увы, не довелось… Но 225-летие со дня рождения великого русского поэта Александра Сергеевича Пушкина, которое отмечается 6 июня 2024 года, я отмечать буду. Во всяком случае, планирую.

Уверяю вас, я не одна такая. Прибавьте сюда всех учителей русского языка и литературы Шымкента, библиотекарей, актеров русского драмтеатра, журналистов, музыкантов, выпускников школ советской поры… Получится довольно солидная компания поклонников «солнца русской поэзии», для которых день рождения Александра Сергеевича совсем не проходная дата.

По «пушкинским местам» Шымкента

Самое время вспомнить про места в нашем городе, связанные с именем поэта. Я знаю таких четыре!

Первое – библиотека имени А. Пушкина.

Почти в самом конце XIX века в Чимкенте горожане построили достаточно вместительное здание общественного собрания. Средства собирали через подписку. В нем, судя по запискам современницы того времени Н. Лыкошиной, нередко устраивались танцевальные вечера и ставились любительские спектакли. В этом же здании 27 мая 1899 года была открыта первая городская библиотека имени А. Пушкина. Событие было приурочено к 100-летнему юбилею поэтического гения.

Не ищите этого здания в современном Шымкенте, оно давно снесено. Известно только, что находилось оно неподалеку от нынешней филармонии.

Сегодня библиотека имени А. Пушкина размещается в бывшем областном историко-краеведческом музее. Здание было полностью реконструировано, обновлено и технически оснащено. В новом статусе – вновь городской библиотеки – она была открыта два года назад.

Иными словами, нашей библиотеке имени А. Пушкина уже 125 лет!

Второе место – школа-гимназия №1 имени А. Пушкина.

Кстати, имя поэта школе присвоено в далеком 1954 году, то есть ровно 70 лет назад.

Уроки литературы и русского языка у учеников гимназии №1 проходят в кабинете, посвященном Александру Сергеевичу Пушкину. В нем есть множество книг с произведениями поэта и писателя, а также панно с портретами, на которых изображены родственники и знаменитые современники Пушкина.

На молодом дубе перед школой есть небольшая инсталляция – цепь, по которой ходит Кот ученый. Мило…

Третье место – частная гимназия «Торжан».

На ее территории размещается единственный пока в городе памятник Александру Сергеевичу Пушкину. Он был установлен по желанию и стараниями учредителя этой гимназии Торжана Фазыловича Уркумбаева. А изваял этот прекрасный памятник гениальный казахстанский скульптор, председатель Союза художников г. Шымкента Абдумуталип Мустафаевич Ахметов (на фото рядом с Пушкиным сидит брат Абдумуталипа Ахметова, тоже скульптор – Абдукарим). Памятник изначально был так и задуман, чтобы к поэту можно было запросто присесть, открыть томик его стихов и погрузиться в знакомые с детства строки. Что может быть прекраснее?!..

Знаю, что «своими» памятниками очень хотят обзавестись и библиотека, и школа-гимназия, носящие имя великого поэта. И ведь есть кому их ваять в Шымкенте! У скульпторов готовы замечательные эскизы, Абдумуталип Ахметов готов хоть сегодня приступить к выполнению заказов. И слава Богу! Пока скульпторы в силе, полны вдохновения, надо поручить им эти заказы. Но нужны средства. Бронза стоит немалых денег, тем более что ее придется заказывать, скорее всего, в России. Возможно, есть смысл объявить народу о сборе средств. Как это было сделано в конце XIX века при создании городской библиотеки. Как вы думаете, осилим?

И, наконец, четвертое место – улица Пушкина. Если честно, раньше она была, а теперь я ее не нашла… Может, вам повезет?..

Поэт и царь

А теперь о Пушкине, но с другой стороны. Со школьной скамьи запомнила о непростом отношении поэта к самодержавию. Мол, притеснял Пушкина царь-император. Стоп!

При жизни Пушкин так или иначе имел дело с тремя царями, с последним из них – Николаем I – отношения были вполне дружеские. Александр Пушкин на одной из встреч даже дал царю слово достойно служить Отечеству и протянул ему руку дружбы. И не раз доказывал это. Всего, как подсчитали исследователи творчества поэта, Пушкин написал девять стихотворений, посвященных августейшему монарху, в том числе знаменитое «Клеветникам России».

В одном из писем своей супруге Наталье Гончаровой Александр Сергеевич писал: «Видел я трех царей: первый велел снять с меня картуз и пожурил за меня мою няньку; второй меня не жаловал; третий хоть и упек меня в камер-пажи под старость лет, но променять его на четвертого не желаю, добра от добра не ищут».

У этих в общем-то нормальных отношений была куча завистников. Тогда, в XIX столетии, сплетников и недоброжелателей в светском обществе было не меньше, чем сейчас. Пушкину нашептывали о царе одно: типа он чуть ли не любовник Натальи Гончаровой, а царю – совсем другое о поэте: мол, тот вовсе не отказался от своих вольтерианских воззрений. Жало сплетен сделало-таки свое черное дело…

Уже на смертном одре Пушкин через Василия Жуковского передал записку царю и его сыну, будущему наследнику престола Александру, в которой попросил прощения за участие в дуэли, а также пожелал им долгого и славного царствования во «имя процветания России».

В ответной записке, переданной тоже через Василия Жуковского, царь объявил, что прощает его, а жену и детей «берет на свои руки».

После смерти Пушкина выяснилось, что у него были ну просто колоссальные долги.

Как они образовались? Об этом тоже известно: Александр Сергеевич был азартнейшим картежником, проигрывался в пух и прах. В пору его жениховства семья Гончаровых долго не давала согласия на брак поэта с первой красавицей Петербурга Натальей Гончаровой. Потому что они знали, что жених гол как сокол. Да к тому же картежник. В силу привычек и характера Пушкин не смог наладить нормального хозяйствования в имении Михайловском, которое в итоге тоже было заложено. Создав-таки семью, Александр Сергеевич и его домочадцы вскоре были должны всем вокруг: портным, мясникам, молочникам, лавочникам, обувщикам, модисткам и прочим.

В интернете нашла такую информацию: «На момент смерти общая сумма долгов Пушкина перед частными лицами составляла 92 тысячи 500 рублей, а перед казной – 43 тысячи 333 рубля». Тем, кто желает перевести этот долг в современные деньги, надо немного вспомнить арифметику. Сумма долга известна, год и месяц – январь 1837 года. Можете посчитать.

Сдержал ли свое слово царь Николай I? В полной мере.

Распоряжением государя были погашены все долги поэта. Заложенное имение отца Михайловское было очищено от долгов. Был определен пансион вдове и дочерям поэта до замужества.

Сыновей поэта определили в пажи и выделили по 1 500 рублей на воспитание каждого до вступления на службу.

Сочинения поэта были изданы за казенный счет в пользу вдовы и детей.

Семье поэта была выдана единовременная помощь в размере 10 000 рублей.

Просто к слову. Спустя полвека после смерти поэта, семья Пушкиных породнилась с монаршей семьей. Внучка Александра Сергеевича Софья и внук императора сочетались браком. Они уехали в Англию, где их потомки живут и сейчас.

Как отметим юбилей поэта?

Стоит сходить на концерт. Афиша перед вами.

В стенах своего дома найдите время и откройте томик Пушкина. Не хочется читать, задайте в поисковике любую экранизацию произведений Пушкина – есть и мультфильмы, и спектакли, и полнометражные фильмы.

Если в семье есть дети, то обязательно посмотрите вместе с ними любую из сказок Пушкина. Они просто волшебные. Нам повезло – мы выросли на них…

Тем, кто постарше, поставьте фильмы «Станционный смотритель», «Метель», «Евгений Онегин», «Дубровский», «Пиковая дама»…

Боже мой, и все это великолепие было написано к 37 годам…

Фарида Шарафутдинова