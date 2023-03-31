В юном месяце апреле…

В четвертом месяце года тоже полно поводов поднять бокал вина за то или иное событие. Поэтому, не теряя времени понапрасну, переходим к обзору запланированного.

1 апреля – Международный день птиц; День смеха; Международный день веселья на работе; День «Чтение – это весело»; День чистой кармы (цель мероприятий – продвижение переработки и повторного использования отходов); День плетеного кружева.

В 1778 году начались раскопки древнеримского города Помпеи.

День рождения доллара. В 1951 году положено начало широкому распространению растворимого кофе.

В 1951 году в Израиле создана служба внешней разведки «Моссад».

150 лет – композитору Сергею Рахманинову.

95 лет – писателю, поэту Валентину Берестову.

2 апреля – Международный день детской книги; День геолога (первое воскресенье апреля); День примирения (помиритесь, наконец-то, с теми, с кем в ссоре).

В 1833 году вышло в свет полное издание романа А. Пушкина «Евгений Онегин». В 1912 году впервые в печати упомянуто слово «джаз». В 1958 году президент США представил законопроект об учреждении NASA (Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства).

3 апреля – День «Не ходи на работу, если это не весело»; День поиска радуги; День рождения штрих-кода (в 1973 году его впервые начали применять: сначала в США, а затем и во всем мире).

День рождения мороженого «Сандэ» – это десерт из шариков мороженого, украшенных фруктовым сиропом, орехами, тертым шоколадом, взбитыми сливками и ягодами (в 1892 году).

В 1933 году проведена первая в мире операция по пересадке почки человеку (г. Херсон, Украина); День рождения мобильного телефона (1973 год); в 1976 году состоялось первое вручение французской кинопремии «Сезар» – европейского аналога «Оскара».

240 лет – американскому писателю Вашингтону Ирвингу, автору книг «История Нью-Йорка», «Легенда о Сонной лощине», «Дом с привидениями».

150 лет – народному батыру, одному из предводителей народно-освободительного восстания 1916 года Амангельды Иманову (1873-1919 гг.).

4 апреля – Всемирный день крысы; День витамина С; День «Обойди стороной» (или День хождения вокруг да около); День «Скажи неправду» (на любителя).

В 1949 году создана Организация Североатлантического договора (НАТО).

205 лет – английскому писателю Томасу Майн Риду, автору повестей «Белый вождь», «Всадник без головы», «Остров дьявола».

95 лет – актрисе Эллине Быстрицкой.

80 лет – со дня рождения музыковеда Тлеутая Ибраева.

5 апреля – День миграционной полиции РК; День изучения карты дорог; День пешком на работу; Национальный день одуванчиков в США.

В 1874 году впервые исполнена знаменитая оперетта «Летучая мышь» Иоганна Штрауса (сына).

В 1955 году после более чем 50 лет выдающейся политической карьеры сэр Уинстон Черчилль подал в отставку с поста премьер-министра Великобритании и окончательно ушел из большой политики.

100 лет – поэту-переводчику, журналисту, доктору филологических наук, профессору Александру Жовтису.

100 лет – специалисту по языкознанию, кандидату филологических наук, педагогу Карашаш Досмухамедовой.

6 апреля – День боев на подушках; День всех, кто был отвергнут; Международный день асексуальности (день людей, которые не испытывают полового влечения); День мультфильмов.

В 1896 году в Афинах (Греция) прошли первые Олимпийские игры современности, в соревнованиях принял участие 241 спортсмен из 14 стран.

В 1930 году в СССР учрежден Орден Красной Звезды.

90 лет – актеру Станиславу Любшину, советскому и российскому актеру театра и кино.

7 апреля – Благовещение Пресвятой Богородицы. Всемирный день здоровья; Международный день бобра; День без работы по дому.

В 1795 году во Франции принят закон о введении метрической системы мер.

В 1827 году были проданы первые спички, которыми мы пользуемся до сих пор.

8 апреля – Международный день цыган; День всего нашего; День любителей зоопарка.

В 1766 году в Америке была запатентована первая в мире пожарная лестница.

В 1920 году была учреждена высшая награда в Красной Армии – Почетное революционное оружие, которое могло быть холодным или огнестрельным.

В 1944 году началась Крымская стратегическая наступательная операция советских войск.

9 апреля – Вход Господень в Иерусалим. День антиквариата; День «Назови себя как хочешь» (или День «Дай себе имя»).

В 1966 году Ватикан официально отменил индекс запрещенных книг, в нем состояло 4 тысячи наименований различных произведений. Среди запрещенных авторов были Джордано Бруно, Спиноза, Оноре де Бальзак, Жорж Санд, Декарт, Дени Дидро, Эмиль Золя. В 1989 году Дуглас Энгельбарт получил премию за изобретение компьютерной мыши.

10 апреля – День гольфиста (спортивная игра); Международный день булавки.

В 1710 году в Англии вступил в силу первый в истории закон об авторском праве.

В 1944 году Одесса была освобождена от немецко-фашистских захватчиков.

11 апреля – День освобождения узников фашистских концлагерей; День памяти музыки на кассетных носителях; День подводной лодки.

В этот день в 1909 году был основан город Тель-Авив (название буквально переводится с иврита как холм весны).

В 1919 году при Лиге наций была создана Международная организация труда (МОТ), целью которой стало продвижение принципов социальной справедливости, международно-признанных прав человека и т.д.

В 1944 году город Керчь освобожден от фашистских войск.

В 1945 году произошло вооруженное восстание узников концлагеря Бухенвальд.

12 апреля – Всемирный день авиации и космонавтики. В Казахстане – День работников науки. День большого ветра.

В 1633 году, или 390 лет назад, в Риме начался процесс над Галилео Галилеем, который был обвинен в признании «ложного учения» Николая Коперника о том, что «Солнце, а не Земля, находится в центре мира, и что последняя движется, в том числе совершает оборот вокруг Солнца за один год». Под угрозой пытки

22 июня он вынужден был отречься от «ереси, внушенной ему дьяволом».

200 лет – русскому драматургу Александру Николаевичу Островскому (1823-1886 гг.), автору пьес «Доходное место», «Гроза», «Женитьба Бальзаминова», «Бесприданница».

13 апреля – День эрудита (по дате рождения Альфреда Баттса, изобретателя игры «Эрудит»); Международный день поцелуев.

В 1934 году, или 89 лет назад, завершена операция по спасению челюскинцев в Арктике.

В 1944 году Симферополь освобожден от немецко-фашистских захватчиков.

50 лет – музыканту группы «Ленинград» Сергею Шнурову.

14 апреля – Международный день моментов смеха; День «Посмотри на небо» (цель – расширить свои горизонты); День высоких достижений.

В 1927 году с конвейера в шведском городе Гетеборге сошел первый серийный автомобиль компании «Вольво» (VOLVO).

В 1929 году в Монте-Карло проведен первый Гран-при Монако – один из самых сложных и престижных этапов гонки «Формулы-1» на городской трассе.

В 1961 году в Советском Союзе учреждено звание «Летчик-космонавт СССР».

15 апреля – День влюбленных в Казахстане, День резиновой терки (карандаш с ластиком на конце); День безумной догадки (озарения); День аукционистов; День кочегара (отмечается весной, по окончании отопительного сезона).

В 1912 году в Атлантическом океане затонул пассажирский лайнер «Титаник». Это была крупнейшая в истории морская катастрофа ХХ века.

В 1951 году в Лондоне состоялся первый конкурс красоты «Мисс мира».

180 лет со дня рождения американского писателя Генри Джеймса (1843-1916 гг.), автора «Бостонцы», «Дейзи Миллер», «Золотая чаша».

120 лет – казахскому писателю Калкаману Абдикадырову.

90 лет – писателю, сценаристу, переводчику Борису Стругацкому, который работал в соавторстве с братом Аркадием Стругацким.

16 апреля – Светлое Христово Воскресение. Пасха.

В 1618 году английский ученый и врач Уильям Гарвей впервые изложил новый взгляд на систему кровообращения в организме человека.

В 1934 году учреждено почетное звание Герой Советского Союза.

В 1945 году началась Берлинская наступательная операция.

17 апреля – в ночь с 17 на 18 апреля Лейлят аль-Кадр (Ночь Предопределения, Қадір түні).

День летучей мыши; День поэзии хайку (жанр традиционной японской лирической поэзии вака).

В 1941 году инженер Игорь Сикорский продемонстрировал первый вертолет-амфибию.

В 1944 году завершилась битва за Правобережную Украину – Днепровско-Карпатская операция.

В 1968 году впервые вышла в эфир телевизионная программа «В мире животных».

100 лет – языковеду, заслуженному деятелю науки Казахстана Акал Каллыбаевой-Хасеновой.

55 лет – певице Валерии (Алле Перфильевой).

18 апреля – Международный день памятников и исторических мест; Всемирный день радиолюбителя; День «Дай пять» (праздничное приветствие друг друга хлопком ладош).

В 1902 году впервые в мире для опознания преступника применена дактилоскопия – метод идентификации личности человека по отпечаткам пальцев, основанный на уникальности рисунка кожи.

В 1923 году, то есть 100 лет назад, в СССР создано спортивное общество «Динамо».

19 апреля – Всемирный день велосипеда; День чеснока, или Чесночный день; День сушки белья на веревке (отмечают с 1995 года, впервые появился в США); День поэзии и творческого мышления.

В 1935 году в СССР основано добровольное спортобщество «Спартак».

В 1943 году началось вооруженное восстание узников варшавского гетто против нацистов.

В 1943 году, или 80 лет назад, организовано Главное управление контрразведки «Смерш».

В 1970 году с конвейера сошел первый автомобиль ВАЗ-2101 «Жигули», прозванный в Советском Союзе «копейкой».

20 апреля – Конец месяца Рамадана – с 20 на 21 апреля.

Международный день пиццы; День музыкальных магазинов.

В 1841 году опубликован первый в истории литературы детективный рассказ «Убийство на улице Морг» Эдгара По.

В 1920 году хоккей на льду вошел в программу Олимпийских игр.

21 апреля – Ораза айт. День Службы государственной охраны РК.

В 1972 году космический корабль «Аполлон-16» совершил посадку на поверхность Луны.

22 апреля – День Земли. День основания крепости Бастилия (1370 год), которая своими стенами должна была защищать Париж от атак англичан.

115 лет со дня рождения русского писателя-фантаста Ивана Антоновича Ефремова (1908-1972 гг.), автора повестей «Лезвие бритвы», «Туманность Андромеды».

23 апреля – Международный день книги; Международный день ковыряния в носу (шуточный праздник); Международный День свободы творчества; День изменений, или День шанса (жизнь полна рисков, но все же…); День «Поговорите, как Шекспир» (о бедный Йорик! Я знал его, Горацио…).

В 1348 году учрежден орден Подвязки – высшая награда Великобритании за преданность и доблесть.

В 1836 году в Петербурге вышел первый номер журнала «Современник».

105 лет – писателю Касыму Кайсенову (1918-2007 гг.); 105 лет – писателю Федору Ермолаевичу Чирве (1918-1985 гг.), нашему земляку, автору романов «Время рассудит», «Путь через ночь», «Утром небо голубое», «Черный идол», «Поезда туда не идут».

105 лет – французскому писателю Морису Дрюону, автору романов «Проклятые короли», «Мемуары Зевса», «Такая большая любовь».

24 апреля – Международный день солидарности молодежи; День сосисок в тесте; День водопроводчика (в знак уважения предлагается обнять его в этот день).

День рождения газировки (1833 год): этим «изобретением» мир обязан британскому химику, богослову и философу Джозефу Пристли.

25 апреля – День Государственного русского музея в Санкт-Петербурге (1895 год).

В 1792 году во Франции введена казнь при помощи гильотины.

В 1901 году в США официально введены автомобильные номера.

В 1945 году завершилась Восточно-Прусская стратегическая наступательная операция советских войск.

140 лет – командарму Семену Буденному.

26 апреля – День памяти жертв радиационных аварий и катастроф; День скорби по трагическим последствиям событий на Чернобыльской АЭС (1986 год).

День рождения революционного гимна «Марсельеза» (Франция, 1792 год).

В 1966 году произошло землетрясение в Ташкенте.

В 1991 году в СССР принят Закон «О реабилитации репрессированных народов».

140 лет – педагогу, ученому, журналисту, врачу, профессору и общественному деятелю Халелу

Досмухамедову.

27 апреля – День птичьего полета (мероприятия дня предполагают помощь птицам); День азбуки Морзе; День спасения лягушек; День обоняния; День «Расскажи историю» (посвящен развитию устного повествования).

В 1908 году фигурное катание включено в программу Олимпийских игр.

В 1961 году основан Советский фонд мира.

День рождения памперсов: в США в 1965 году запатентованы подгузники «Памперс».

90 лет – детскому хирургу Леониду Рошалю.

70 лет – актрисе Анне Каменковой.

28 апреля – День «Поцелуй любимого/любимую»; День биологических часов (известные как циркадный ритм – внутренние биологические ритмы организма); День чтения великой поэзии.

В 1914 году в США запатентован воздушный кондиционер.

В 1925 году вышел Декрет СНК РСФСР «О прописке граждан в городских поселениях».

В 2001 году состоялся полет в космос первого космического туриста – американского миллионера Денниса Энтони Тито. Он вылетел в космос на российском космическом корабле «Союз ТМ-32» с космонавтами Т. Мусабаевым и Ю. Батуриным. Турист Тито занимался фото- и видеосъемкой, вел дневник и подбирал продукты на завтрак, обед и ужин для всех космонавтов. Он пробыл в космосе 7 суток, 22 часа, 4 минуты и 8 секунд, за что заплатил 20 млн. долларов.

75 лет – английскому писателю Терри Пратчетту, автору цикла «Плоский мир», «Народ, или Когда-то мы были дельфинами», «Страта».

29 апреля – Международный день танца; День молнии; Всемирный день желаний; Международный день настольных игр.

В 1897 году английский физик Джозеф Томсон объявил об открытии им электрона.

В 1913 году в Америке запатентована застежка «молния».

30 апреля – в 1945 году советские воины водрузили Знамя Победы над рейхстагом в Берлине.

110 лет – художнику-живописцу, народному художнику Казахстана Аубакиру Исмаилову.

140 лет – чешскому писателю Ярославу Гашеку, автору «Бравый солдат Швейк и другие удивительные истории».

Календарь апреля собирала Фарида ШАРАФУТДИНОВА