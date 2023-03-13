Сотрудники «СПК Шымкент» подозреваются в хищении почти 69 млн тенге

Cотрудники социально-предпринимательской корпорации Шымкента попались на хищении почти 70-ти миллионов тенге.

Сумму ущерба установили аудиторы. Три тысячи тонн муки первого сорта так и не попали на полки супермаркетов. Сотрудники агенства по финмониторингу завели уголовное дело.

Алибек Аюдидлов официальный представитель АФМ РК:

«По заключению аудитора ДВГА Шымкента, сумма причиненного ущерба составила 68 млн 800 тыс. тенге. Расследование продолжается. В соответствии с требованиями ст.201 УПК РК иная информация не разглашается».

В прошлом году мажилисмены потребовали ликвидировать все социально-предпринимательские корпорации в стране. По их словам, одни превратились в так называемые «кормушки» при акматах, другие работали в убыток. Парламентарии потребовали ликвидировать все корпорации в стране, однако в правительстве депутатов не поддержали. Там заявили, что преобразуют СПК.