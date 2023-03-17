Срок уплаты налога на транспорт истекает 1 апреля

Если вы еще не оплатили транспортный налог, поспешите. После 1 апреля будет начислена пеня.

Специалисты управления государственных доходов по Аль-Фарабийскому району Шымкента призывают налогоплательщиков оплатить обязательные платежи до конца марта.

Налог на транспорт необходимо заплатить до первого апреля. Об этом напоминают в управлении государственных доходов по Аль-Фарабийскому району Шымкента.

Жуман Шерхан, руководитель отдела управления государственных доходов по Аль-Фарабийскому району г.Шымкента:

«Управление госдоходов напоминает, что уплата физическими лицами налога на транспортные средства за 2022-ой год производится в срок не позднее первого апреля 2023-го года».

К не уплатившим транспортный налог, будут приняты меры, в соответствии с Налоговым кодексом.

«В Аль-Фарабийском районе Шымкента от 52-ух тысяч налогоплательщиков, в бюджет должно поступить налогов в размере 917 миллионов тенге. С 2021-го года более трёх тысяч налогоплательщиков имеют задолженность в размере 185 тысяч тенге»,- говорит Жуман Шерхан, руководитель отдела управления государственных доходов по Аль-Фарабийскому району г.Шымкента.

Сумму транспортного налога можно самостоятельно рассчитать с помощью онлайн калькулятора, либо в мобильном приложении e-Salyq Azamat.