Срок уплаты налога на транспорт истекает 1 апреля

Если вы еще не оплатили транспортный налог, поспешите. После 1 апреля будет начислена пеня.
Специалисты управления государственных доходов по Аль-Фарабийскому району Шымкента призывают налогоплательщиков оплатить обязательные платежи до конца марта.
Налог на транспорт необходимо заплатить до первого апреля. Об этом напоминают в управлении государственных доходов по Аль-Фарабийскому району Шымкента.
Жуман Шерхан, руководитель отдела управления государственных доходов по Аль-Фарабийскому району г.Шымкента:
«Управление госдоходов напоминает, что уплата физическими лицами налога на транспортные средства за 2022-ой год производится в срок не позднее первого апреля 2023-го года».
К не уплатившим транспортный налог, будут приняты меры, в соответствии с Налоговым кодексом.
«В Аль-Фарабийском районе Шымкента от 52-ух тысяч налогоплательщиков, в бюджет должно поступить налогов в размере 917 миллионов тенге. С 2021-го года более трёх тысяч налогоплательщиков имеют задолженность в размере 185 тысяч тенге»,- говорит Жуман Шерхан, руководитель отдела управления государственных доходов по Аль-Фарабийскому району г.Шымкента.
Сумму транспортного налога можно самостоятельно рассчитать с помощью онлайн калькулятора, либо в мобильном приложении e-Salyq Azamat.