Только в 1 районе Шымкента на банкротство подали заявки более 160 человек

С 3 марта текущего года ведется прием заявлений от физических лиц на банкротство.

Руководство управления государственных доходов по Аль-Фарабийскому району Шымкента организовало встречу с налогоплательщиками. На этот раз специалисты разъяснили горожанам Закон «О восстановлении платёжеспособности и банкротстве граждан Республики Казахстан». Те, кто не может погасить задолженность по кредитам, могут подать заявление о банкротстве

Бакдаулет Утембаев, заместитель руководителя управления государственных доходов по Аль-Фарабийскому району г.Шымкента:

«Закон о банкротстве предусматривает три вида процедур: внесудебное банкротство, судебное банкротство и восстановление платёжеспособности. Инициатором указанных процедур может выступать только сам должник, то есть кредитор — не вправе подать заявление о банкротстве должника».

Первая процедура — внесудебное банкротство. Рассматривается управлением государственных доходов. Заявление подается через портал электронного правительства. Только по долгам перед банками, микрофинансовыми организациями и коллекторскими агентствами. Для этого необходимо соблюдать ряд условий.

Бакдаулет Утембаев, заместитель руководителя управления государственных доходов по Аль-Фарабийскому району:

«Долг не должен превышать 5,5 млн тенге. Это 1 600 МРП. При непогашении кредита в течение 12 месяцев, отсутствии в собственности зарегистрированного имущества, в том числе имущества, находящегося в общей собственности, после проведения регулирования банком. При этом для получателей адресной социальной помощи, предусмотрены особые условия в течение 6 месяцев. И для граждан, задолженность которых не погашена, более 5 лет».

В отношении должника, решившего применить процедуру банкротства во внесудебном или судебном порядке, получение займа и микрокредита в течение 5 лет запрещено. Повторное банкротство возможно только через 7 лет.

Будет проводиться мониторинг финансового состояния банкрота в течение 3 лет после банкротства.

С третьего марта в управление государственных доходов по Аль-Фарабийскому району поступило обращение от 161 физического лица, имеющего задолженность.