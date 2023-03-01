В 177 населённых пунктах Туркестанской области нет мобильного интернета

В Туркестанской области волоконно-оптическими линиями связи планируют охватить 389 населенных пунктов и 758 государственных учреждений.

Кроме того, 4740 км дорожных узлов будут охвачены технологией 4G. Об этом сообщил руководитель Управления цифровизации, оказания государственных услуг и архивов Туркестанской области.

Также рассматривается вопрос охвата туристских зон мобильным широкополосным интернетом.

Из 831 населенного пункта Туркестанской области, 177 не имеют доступ к Интернету. А в 62 аулах вообще — связь полностью отсутствует. За такие провалы в сфере цифровизации, аким области Дархан Сатыбалды раскритиковал чиновников и поручил усилить меры по обеспечению населения интернетом.

«Согласно нацпроекту по цифровизации, в 2022-ом году в городе Туркестане планировалось довести количество камер видеонаблюдения до 3127. Но этот план не был реализован. В сельских районах плохое качество связи и интернета. В каждом районе, в ходе моего посещения, жители поднимают этот вопрос. Работа по контролю за безопасностью и обеспечением населения области качественным интернетом находится на низком уровне. Особенно в школах это направление не систематизировано. Поручаю акимам районов и городов провести анализ совместно с ответственными управлениями. Проведем совещание с операторами и обсудим план. Также важна подготовка специалистов в области ІТ. Они должны быть не только в областном центре, но и в каждом районе. Необходимо провести экспертизу ІТ-направления в университетах и в целом кардинально модернизировать сферу цифровизации. Жду от вас конкретного результата и предложений», — сказал аким Туркестанской области Дархан Сатыбалды.

Областным управлением цифровизации разрабатывается программа, в рамках национального проекта «доступный интернет» до 2027 года.

Волоконно-оптическими линиями связи планируется охватить почти 400 населенных пунктов и 758 государственных учреждений. Кроме того, предполагается охватить технологиями 4G 4737 км-ов международных, республиканских и областных дорог.

«Национальный проект разрабатывается в соответствии с поручением Главы государства. Все необходимые процедуры будут закончены в этом году и со следующего года сеть начнёт работать. В рамках нацпроекта будет охвачено 758 государственных учреждений и проведена волоконная сеть. В настоящее время в рамках данного проекта предусмотрен охват туристических зон в Толебийском районе в окрестностях Сайрамсу, Карасу и Бургулюк. А в Тюлькубасском районе — ущелья Машат, Кокбулак и Угам«,- руководитель управления цифровизации, оказания государственных услуг и архивов Туркестанской области говорит Асет Абдрахманов.

Туристские зоны планируется обеспечить мобильным широкополосным интернетом. Сегодня в области насчитывается 437 населенных пунктов, поддерживающих стандарт 3G. До 2029-го года все базовые станции пройдут модернизацию.