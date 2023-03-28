В акимате Шымкента прокомментировали дефицит дизтоплива

Плановый ремонт на Шымкентском НПЗ завершится 8 апреля. Напомним, работы там начались 15 марта.

Перед их началом представители нацкомпании заявляли, что запасов ГСМ достаточно для избежания возможного дефицита. Однако жители третьего мегаполиса с такой проблемой уже столкнулись.

Проехать пять заправочных станций и не найти дизтопливо, с такой проблемой столкнулся автолюбитель Тимур Пайзахметов. По его словам, на заправках либо требуют талон, который невозможно приобрести частным лицам. Вот и приходится перекупать топливо на «сером рынке», где цена выше в разы.

«Я пытаюсь получить дизтопливо, мне говорят, что идет дефицит солярки. Говорят только по талонам, а потом операторам задаю вопрос, где купить талоны, а они говорят, что частникам не выдают. Уже 8 или 9 дней эта проблема не решается, приходится искать у частников, покупать там», — говорит Тимур Пайзахметов житель Шымкента.

Представители нацкомпании тем временем заявляют, что ещё до начала планового ремонта на НПЗ сложился профицит нефтепродуктов. В запасе есть порядка 29 тысяч тонн дизтоплива. Но приоритете — выдача ГСМ для аграриев, у которых в разгаре посевная кампания.

В акимате Шымкента нам прокомментировали: в ближайшее время вопрос с дефицитом решится. При этом проверить намерены и деятельность местных автозаправочных станций. Причём, задействуют для этого представителей всех госструктур.

«Да, у нас есть небольшой дефицит дизтоплива, но проблема решается. В приоритете у нас фермеры и сельхозпредприятия. В ближайшие несколько дней проблема решится», — говорит Ильяс Есжанов начальник отдела управления энергетики и инфраструктурного развития г. Шымкента.

К слову, в прошлом году в Шымкенте также наблюдался дефицит дизтоплива. Водители часами простаивали в очередях и заправлялись только по талонам или лимиту. После проверок антимонопольных служб выяснилось, что запасы топлива были, а дефицит бизнесмены создавали искусственно.

Тогда несколько АЗС получили уведомления, о том, что запрещается необоснованное ограничение реализации ГСМ. Если нарушения выявят и на этот раз, их могут снова наказать. Но теперь уже вплоть до лишения лицензии. Таковы теперь правила.