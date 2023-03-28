В какой срок необходимо встать на учет по НДС при превышении минимума оборота

Управление государственных доходов по Аль-Фарабийскому району Шымкента проводит разъяснительную работу Налогового Кодекса.

Независимо от желания налогоплательщиков, ИП или ТОО необходимо поставить на регистрационный учет по НДС, если превышен минимальный размер годового оборота.

Рыскулбек Сакенулы, главный специалист управления государственных доходов по Аль-Фарабийскому району г. Шымкента:

«Согласно статьи 82 пункта 2 НК предусмотрена обязательная постановка на регистрационный учет по налогу на добавленную стоимость. Налогоплательщики превысившие порог по минимуму оборота. Минимум оборота составляет 20 000-кратный размер месячного расчетного показателя, установленного законом о республиканском бюджете и действующего на 1 января соответствующего финансового года. Раньше минимум оборота составлял 30000-кратный размер МРП. Если налогоплательщик своевременно не встает на учет по НДС, согласно Налогового Кодекса, то возникает возбуждение «Об административном правонарушении Кодекса ст.275-ой часть 5. Она гласит с момента превышения до момента постановки на учет по НДС 15 процентов от оборота и 25 МРП в течение 10 дней. Если в течение 10 дней налогоплательщик не будет административный акт НДС, то предусмотрен штраф 100 процентов или 50 МРП».

В случае превышения размера минимального оборота, необходимо подать в управление государственных доходов по месту регистрации налоговое заявление о постановке на учет в качестве плательщика НДС. Подать заявление надо оперативно – не позднее 10 рабочих дней со дня окончания месяца, в котором возникло превышение.

Подать заявление необходимо в рабочие дни в бумажной или электронной версии.