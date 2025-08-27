Шымкентских бизнесменов готовят к изменениям в Налоговом кодексе

Сегодня в Шымкенте прошёл семинар для предпринимателей. Его организовали Комитет государственных доходов, Департамент госдоходов по городу и Национальная палата предпринимателей «Атамекен». Главная цель встречи — разъяснить положения нового Налогового кодекса, который вступит в силу с 1 января 2026 года.

На семинаре представителям бизнеса рассказали, как будет работать новая налоговая система.

Среди изменений — новые правила по НДС, подоходному и корпоративному налогам, полная цифровизация счетов-фактур, упрощённые режимы для малого бизнеса, пересмотр налогов на имущество, землю и транспорт, а также введение налога на роскошь.

Среди участников семинара — бухгалтер компании, обслуживающей порядка 300 предпринимателей. Гульбия Касымова говорит, что получила подробные разъяснения.

Гульбия Касымова, бухгалтер: «Изменений в кодексе много, особенно для физических лиц и индивидуальных предпринимателей. В частности, повышается НДС. Сегодня мы получили ответы почти на все вопросы, но остаются и нерешённые, по ним обещали дать разъяснения позже».

По данным Комитета государственных доходов, новый кодекс предусматривает прогрессивную шкалу подоходного налога, новые правила налогообложения автомобилей и внедрение элементов налога на роскошь. При этом налоговая система для бизнеса будет упрощена.

Нуржан Жанибек, заместитель председателя Комитета государственных доходов: «В кодексе учтены ключевые изменения. Это дифференцированные ставки налогов, прогрессивный подоходный налог, изменения по НДС и специальным режимам, а также внедрение налога на роскошь».

Среди новшеств — и послабления для бизнеса. Например, вместо семи видов обязательных налогов для предпринимателей останется только три. Вводятся изменения и по автоналогам: для машин старше 20 лет будет применяться понижающий коэффициент 0,5 — то есть владельцы заплатят лишь половину. Также пересматривается подоходный налог с зарплат.

Айнур Сартаева, замруководителя управления администрирования подоходного налога КГД: «Вводится налог на роскошь, упрощаются некоторые налоги для физических лиц и ИП. Для бизнеса сокращается количество обязательных налогов. Кроме того, изменится порядок налогообложения автомобилей и зарплат».

Организаторы семинара подчеркнули: у предпринимателей есть время, чтобы заранее подготовиться к изменениям. Новый Налоговый кодекс вступает в силу с 1 января 2026 года.