В Шымкенте 19-летней пациентки провели операцию на позвоночнике

В 17 лет из-за перелома позвоночника пациентка из Алматы перенесла сложнейшую операцию.

Через два года травма дала вновь о себе знать острой болью: на уровне перелома сформировалась несостоятельность установленной металлоконструкции. И снова операционный стол, на этот раз девушка оказалась в руках профессиональных хирургов — из Москвы, Алматы и областной клинической больницы в Шымкенте.

Аскар Бахтияров, заведующий отделением нейрохирургии «Областной клинической больницы»:

«Объем хирургии сейчас заключается в том, что мы металлоконструкцию демонтируем поставим по новой, а второй этап операции уже сломанный позвоночник полностью уберем и заменим на протезирование тела позвонка. Хирургия направлена на улучшения качества жизни пациента в первую очередь, чтобы она полноценно ходила, замуж вышла, детей рожала, чтобы чувствовала себя полноценным и здоровым человеком».

Операция с минимально инвазивным доступом, уменьшит травматизм позвоночного столба с сохранением анатомической структуры головного мозга. Комбинированные операции будут проводить в Областной клинической больнице в рамках ОСМС.

Сергей Млявых, нейрохирург, доктор медицинских наук г.Москва

«Эти операции технически выполняются с использованием специального инструментария для доступа. Моя цель продемонстрировать эти операции у нас они идут достаточно на большом потоке в течение нескольких лет и моя задача ознакомить коллег и передать свой опыт».

В рамках мастер-класса было проведено еще одно хирургическое вмешательство пациентке со сложным сколиозом.

«2 года я страдаю сколиозом, были сильные боли. Вчера сделали операцию установили металлическую конструкцию. Спасибо заведующему отделением нейрохирургией Аскару Косылбаевичу, профессору из Москвы Сергею Геннадьевичу и всем, кто принимал участие в операции. Сейчас я чувствую себя хорошо», — говорит пациентка

Мастер-классы для специалистов ОКБ проходят регулярно. Это повысило доступность и качество медпомощи для жителей Шымкента.