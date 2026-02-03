В Шымкенте пенсионеру спасли ногу от ампутации

Врачи Шымкентской городской клинической больницы № 1 провели сложную сосудистую операцию 68-летнему пациенту с полной закупоркой артерий нижней конечности и предотвратили ампутацию, сообщает OTYRAR.

Медицинская помощь была оказана в рамках обязательного социального медицинского страхования.

Как сообщили в городском филиале Фонда социального медицинского страхования, у пациента произошло обострение атеросклероза, в результате которого кровообращение в ноге полностью прекратилось. Из-за сильного болевого синдрома мужчина мог пройти не более 10–20 метров, а его состояние врачи оценили как крайне тяжёлое. В ходе обследования в сосудах были выявлены тромбы.

«Сложное вмешательство провела команда специалистов под руководством заведующего отделением сосудистой и интервенционной хирургии, ангиохирурга Ерлана Аширбаева. Врачи расширили закупоренный сосуд и установили специальный стент. Операция прошла под местной анестезией, пациент находился в сознании. Малоинвазивное вмешательство было выполнено методом эндоваскулярной баллонной ангиопластики без разрезов. Это позволило восстановить кровоток, ускорить заживление тканей и вернуть пациенту возможность самостоятельно передвигаться», — прокомментировали в Фонде.

В Шымкентской городской клинической больнице № 1 на постоянной основе проводят современные лазерные, эндоваскулярные и открытые хирургические операции пациентам с атеросклерозом, закупоркой сосудов и аневризмами аорты, успешно оказывая помощь при сложных сосудистых патологиях.