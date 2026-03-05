В Шымкенте проведена 247-я трансплантация почки

В городской клинической больнице №1 Шымкента успешно проведена 247-я трансплантация почки. Пациенту пересадили орган от живого донора.

40-летний мужчина пожертвовал одну из своих почек 47-летнему брату.

«Такие операции считаются одними из самых сложных и ответственных в современной хирургии», — сообщили в больнице.

Многоэтапное вмешательство выполнила команда опытных трансплантологов, хирургов и анестезиологов.

«Состояние донора и реципиента стабильное, они находятся под наблюдением врачей и получают необходимое лечение», — отметили в медицинском учреждении.

Трансплантация почки от живого донора считается одним из наиболее эффективных методов лечения пациентов с хронической почечной недостаточностью.

«Эти операции существенно повышают качество жизни и позволяют пациентам вести долгую и активную жизнь», — подчеркнули специалисты.

Отмечается, что на сегодняшний день в Шымкенте успешно проведено 247 трансплантаций почки и 35 пересадок печени.