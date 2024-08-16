Храмовый комплекс и могильники эпохи Кангюй обнаружили на юге Казахстана

Храмовый комплекс, в котором совершались жертвоприношения, обнаружили археологи в Туркестанской области.

Как говорят эксперты, он относится к периоду государства Кангюй. В культовом сооружении обнаружили каменные орудия труда и множество изделий для совершения обрядов. Рядом с храмом — десятки могильников.

Керамические чаши, курильницы, жернова и зернотерки: этот храм Шошактобе на вершине конусовидной сопки — сокровище для ученых. Уникальный объект обнаружили близ озера Кызылколь в Сузакском районе Туркестанской области. Каменный храм имеет солярно-лучевую культовую архитектуру из нескольких помещений и коридоров.

Этот уникальный храм относится к Кангюйской эпохе. По словам археологов, аналогов ему в Казахстане нет. Жители того времени приходили сюда с подношениями, в том числе с керамической посудой.

По словам профессора Александра Подушкина, храм дает представление о верованиях и обрядах государства Кангюй. Так, на некоторых находках обнаружили изображения ящериц, баранов и даже подобие азиатского носорога. А на склонах храма нашли тысячи фрагментов керамики.

«Мы здесь фиксируем одно из древнейших и пока малопонятных обрядовых действий, когда уничтожаются земледельческие атрибуты — зернотерки, жернова, керамика, всякие тёрочники — и все это разбрасывается по холму. Здесь невероятное количество всего. Я предполагаю, что это связано с древним культом, уничтожение во благо преумножения», — говорит Александр Подушкин, профессор Южно-Казахстанского педагогического университета им. Озбекали Жанибекова.

Рядом с храмом несколько могильников с сотнями курганов. В них хоронили целые семьи, а с ними украшения и кухонную утварь. Все это, говорят археологи, единый комплекс, где люди жили и молились своим богам на протяжении столетий.

«Эти курганы уникальные, основная масса погребальных склепов древности ограблена. Я держу женский амулет из алебастра. В те времена люди верили, что, отправляясь на тот свет, будут пользоваться всем тем, что с ними захоронено», — говорит Гульмира Стамкулова, археолог.

По словам археологов, работы на этой территории хватит на несколько десятилетий. А получение артефактов периода государства Кангюй, особенно из таких объектов, как храмовый комплекс и погребальные склепы – большая удача для казахстанской науки. Все полученные находки передадут в Центральный государственный музей Республики Казахстан.