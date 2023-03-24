В Шымкенте пройдет Съезд Ассоциации корейцев РК

В южном мегаполисе 25 и 26 марта пройдет Съезд Ассоциации Корейцев Казахстана.
В рамках съезда будет организован Корейский концерт с профессиональными танцорами и певцами из Алматы. Его главная цель — познакомить с их культурой и историей.
Этот вечер состоится 25 марта в 17:00 в Доме дружбе народов по адресу ул. Желтоксан 9/4 (бывший кинотеатр Казахстан). Прийти могут все желающие.
К слову, сейчас в Казахстане проживает более 100 тысяч этнических корейцев. Именно они имеют репутацию одной из наиболее трудолюбивых и уважаемых национальных диаспор нашей страны. Впервые Корейский дом был построен в Алматы в 2004 году. Здесь под одной крышей располагаются Ассоциация корейцев Казахстана, редакция газеты «Коре Ильбо». Культурным очагом является Государственный республиканский академический корейский театр музыкальной комедии. При ассоциации работает молодежное движение корейцев Казахстана, которое ежегодно реализует самостоятельные республиканские проекты. Ассоциация корейцев Казахстана представлена в 17 городах Казахстана.