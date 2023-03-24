В Шымкенте пройдет Съезд Ассоциации корейцев РК

В южном мегаполисе 25 и 26 марта пройдет Съезд Ассоциации Корейцев Казахстана.

В рамках съезда будет организован Корейский концерт с профессиональными танцорами и певцами из Алматы. Его главная цель — познакомить с их культурой и историей.

Этот вечер состоится 25 марта в 17:00 в Доме дружбе народов по адресу ул. Желтоксан 9/4 (бывший кинотеатр Казахстан). Прийти могут все желающие.