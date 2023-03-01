В Шымкенте раздают миллион бауырсаков и курт

День благодарности в южном мегаполисе начали отмечать с раннего утра. В нескольких точках города жителям раздают бауырсаки и курт. Количество ограниченное, но весьма символичное — ровно миллион пышных бауырсаков.

Золотистые, ароматные и приготовленные с душой и благодарностью к жителям Шымкента. Эти бауырсаки, признаются женщины, готовили всю ночь, а с раннего утра на специальной арбе с лошадью развозили по городу. Таким образом в южном мегаполисе решили встретить первый день весны и день благодарности. Первые дегустаторы остались в восторге и даже посчитали себя счастливчиками.

«А я даже не знала, что будут раздавать бауырсаки. Мелочь, но приятно. Словно дань уважения и частичка благодарности всем нам, жителям. Спасибо, так приятно. Уверенна, что не все увидят эту акцию и считаю себя даже особенной, ведь мне повезло сегодня. Начало дня очень хорошее и позитивное», — говорит Милана, жительница Шымкента.

«Спасибо большое, очень круто и приятно. Курт мощный, а бауырсаки вкусные. Спасибо всем», — говорят жители Шымкента.

Каждый год в Шымкенте весну встречают с размахом. До 22 марта к празднику Наурыз в мегаполисе будут проходить различные мероприятия.