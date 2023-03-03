В Шымкенте стартовал прием заявок на банкротство

В первый же день начала действия закона о восстановлении платежеспособности и банкротстве граждан в ЦОНе Аль-Фарабийского района с заявлениями о реструктуризации и списании долгов обратились десятки горожан.

Сотрудники департамента госдоходов и ЦОНа помогают правильно заполнить заявки. Как говорят специалисты, новый закон поможет не только снизить долговую нагрузку, но и побудит кредитные организации быть более избирательными при выдаче займов.

«Теперь банки второго уровня, микрокредитные организации, когда будут выдавать кредиты наверное станут задумываться и физические лица тоже. У нас же не секрет, у многих есть кредиты и у многих есть долги. Сейчас даже молодёжь берёт кредиты, очень хорошие условия созданы можно даже по телефону или через автомат получить деньги без всяких подтверждений при этом многие не задумываются как будут отдавать долг, да ещё и с процентами. Теперь надеюсь банки не будут раздавать деньги направо и налево», — считает заместитель руководителя ДГД г. Шымкента Берик Жамалбеков.

В законе предусмотрены 3 вида процедуры банкротства — восстановление платежеспособности, судебное и внесудебное банкротство. Последняя процедура предусмотрена для тех, у кого сумма долга относительно небольшая, но нет денег на погашение задолженности. Она также поможет снизить нагрузку на суды.