В стране начинается прием заявок на банкротство

Граждане, имеющие долги по кредитам, смогут подать заявление на банкротство с 3 марта 2023 года, передает OTYRAR.

Об этом рассказали в Департаменте государственных доходов. 30 декабря 2022 года Главой государства подписан Закон РК «О восстановлении платежеспособности и банкротстве граждан Республики Казахстан». Уже в пятницу, 3 марта, начнется прием заявок.

«Закон о банкротстве предусматривает три вида процедур внесудебное банкротство, судебное банкротство и восстановление платежеспособности. Инициировать данные процедуры может только сам заемщик, то есть кредитор не имеет право подавать на банкротство должника», — рассказали подробнее в ДГД Шымкента.

Но есть у этой процедуры и обратная сторона медали. Итак, последствия, которые возникают после банкротства:

• не смогут брать кредиты в течение пяти лет (кроме получения микрокредитов ломбардов);

• повторное банкротство только через семь лет;

• Финансовое состояние будут проверять три года после банкротства.

При восстановлении платежеспособности таких последствий нет. Все должны понимать, что обанкротившись, гражданин понижает свой кредитный рейтинг, и надо взвесить все плюсы и минусы, то есть обдуманно принимать решение о банкротстве.