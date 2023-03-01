В стране начинается прием заявок на банкротство

Граждане, имеющие долги по кредитам, смогут подать заявление на банкротство с 3 марта 2023 года, передает OTYRAR.
Об этом рассказали в Департаменте государственных доходов. 30 декабря 2022 года Главой государства подписан Закон РК «О восстановлении платежеспособности и банкротстве граждан Республики Казахстан». Уже в пятницу, 3 марта, начнется прием заявок.
«Закон о банкротстве предусматривает три вида процедур внесудебное банкротство, судебное банкротство и восстановление платежеспособности. Инициировать данные процедуры может только сам заемщик, то есть кредитор не имеет право подавать на банкротство должника», — рассказали подробнее в ДГД Шымкента.
Но есть у этой процедуры и обратная сторона медали. Итак, последствия, которые возникают после банкротства:
• не смогут брать кредиты в течение пяти лет (кроме получения микрокредитов ломбардов);
• повторное банкротство только через семь лет;
• Финансовое состояние будут проверять три года после банкротства.
При восстановлении платежеспособности таких последствий нет. Все должны понимать, что обанкротившись, гражданин понижает свой кредитный рейтинг, и надо взвесить все плюсы и минусы, то есть обдуманно принимать решение о банкротстве.