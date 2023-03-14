Власти обещают решить проблемы инфраструктуры Арыси

Аким Туркестанской области Дархан Сатыбалды встретился с жителями Арыси и выслушал пожелания горожан.

Население пожаловалось на проблемы в сфере инфраструктуры. В прошлом году на встречах поднималось 13 вопросов. На данный момент 4 из них полностью решены.

Жители Арыси рассказали главе области о своих нуждах. Основные вопросы касались инфраструктуры: некачественные дороги, отсутствие электрического освещения и проблемы с газоснабжением.

«Электрические столбы устарели. Как можно донести нашу проблему президенту», — это один из вопросов жителей Арыси.

В прошлом году глава региона дважды встречался с жителями Арыси. На тот момент было зарегистрировано 13 масштабных проблем, 4 из них на сегодня решены. А в рамках проекта “Ауыл ел бесігі» в селах планируется построить несколько учебных заведений и объектов культуры.

«В рамках проекта «Ауыл ел бесігі » предусмотрено выделение 874 млн-ов тенге. В селах Жидели и Акдала ведется строительство клуба и библиотеки на 120 и 240 мест. Строительство этих объектов будет завершено в этом году. Также на капитальный ремонт школы в населенном пункте Кокжиде выделено 188 млн-ов тенге, ведутся строительные работы. Все прозвучавшие проблемы постараемся решить. Будем рассматриваться выделение средств из государственного бюджета», — рассказал аким Туркестанской области Дархан Сатыбалды.

Есть достижения в сфере сельского хозяйства. Так в прошлом году сельхозпродукции было произведено на 23 с половиной миллиарда тенге. Это на 3 миллиарда 600 миллионов тенге больше чем в 2021 году. А на нынешние весенне-полевые работы государством выделено 1,5 тысячи тонн дизельного топлива по сниженным ценам.