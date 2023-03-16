Водоемы в Шымкенте заполнены на 70%

Проливные дожди в Шымкенте не прошли незамеченными. Из за притока дождевой воды водоемы мегаполиса оказались заполнены на 70%, передает OTYRAR.

Об этом рассказали в департаменте по чрезвычайным ситуациям. Но спасатели говорят, переживать не о чем. В Шымкенте находится 10 гидротехнических сооружений. 9 из них исправно работают. Ремонт требуется только Акжарскому водохранилищу. Сейчас ведутся работы по техобследованию сооружения.

По данным Казгидромета, в марте в Шымкенте ещё ожидаются проливные дожди.

«Водохранилища у нас заполнены до 70%. Если прошлый год взять, максимально у нас было заполняемость 50%, где могут быть скопления воды или откуда-то приток воды мы полностью обследовали. На сегодняшний день все водохранилища под контролем. И наполняемость водохранилищ позволяет в случае большой воды заполнить водохранилища», — говорит Жанибек Каримбаев заместитель начальника ДЧС г. Шымкента.