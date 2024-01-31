Крупнейшая на юге страны текстильная фабрика переживает нелегкие времена, передает OTYRAR со ссылкой на 24KZ.

Там вынуждены были сократить производство до 40%, и отправить часть сотрудников в отпуск без содержания. Случилось это из-за того, что нет рынков сбыта. Ранее большую часть продукции фабрика отправляла на экспорт в страны Евросоюза. Из-за проблем с логистикой ситуация изменилась. На производстве готовы обеспечивать внутренний рынок, однако и это оказалось делом непростым.

Цеха ведущей текстильной фабрики Шымкента опустели. Здесь больше не слышен шум машин. Часть сотрудников отправлена по домам до лучших времён. Случилось это из-за отсутствия рынков сбыта.

«Если фабрика работала в полную мощность количество сотрудников по штатному расписанию у нас 700, на сегодняшний день работает 450-490 человек. И я не знаю, насколько это продлится. Я думаю, нужны кардинальные меры. Нужны, наверное, госпрограммы. Я не говорю только о нашем предприятии, я говорю в целом об отрасли. Текстильная отрасль в Казахстане вымирает.», — говорит Бекет Турсынханов, директор фабрики.

Фабрика ранее ориентировалась на экспорт в страны Европы. Из-за ситуации в Украине возникли проблемы логистики и снижение спроса. Начать обеспечивать внутренний рынок им также оказалось сложно. С нынешним подходом к распределению государственных заказов, по словам предпринимателя, пробиться удается с трудом.

«Согласно существующим правилам тендер проводится одним лотом, то есть это доставка изделия и услуги, то есть прачечной услуги, например. Так как наше предприятие только шьют, и другие услуги не оказываются. Наши предприятия хотят, чтобы этот лот разделили. Учитывая проблемные вопросы в участие в тендерах, выходили с предложением в Министерство обороны, Министерство промышленности и строительства и АО «Самрук-Казына»», — говорит Бакыт Калдыбеков, руководитель отдела промышленности и экспорта управления предпринимательства г. Шымкента.

Было также предложено увеличить казсодержание с 30 до 60%. Пока же, по словам предпринимателей, многие мелкие компании завозят ткань из Кыргызстана, пуговицы из Узбекистана, нитки из Таджикистана, а в Казахстане всё это пришивают. А затем продается, как отечественный товар.

«Только на сумму 380-400 миллионов тенге продукция, которая 100% из казахстанского сырья на казахстанском предприятии отшивается, ткется, прядётся. Зарабатывает только тот, кто продаёт в виде сырья, то есть хлопок волокно экспортируется у нас 90%, либо тот, кто производит и продает готовые изделия. А те три передела – прядение, ткачество и покраска, отделка ткани они очень мало маржинальны, и не кому не интересны», — говорит Бекет Турсынханов, директор фабрики.

А ведь от положения дел на текстильных фабриках только в Шымкенте зависит жизнь больше двух тысяч человек. Именно столько горожан работают на этих производствах, и в основном – это женщины. По статистике зарплата сотрудников этой сферы считается самой низкооплачиваемой.

«На сегодняшний день у нас проблема в том, что текстильные предприятия сталкиваются с текучкой кадров, и нехватка кадров. В первую очередь на это влияет проблема с зарплатой, зарплата низкая на уровне 3 квартал считать 163 тысячи это одна из таких самых низкооплачиваемых отраслей», — говорит Бауыржан Бержалиев, заместитель директора палаты предпринимателей г. Шымкента.

Однако, текстильщики уверены, изменить к лучшему «плачевную» ситуацию возможно. Главное это рынки сбыта, если они будут, тогда потянутся инвесторы. Ведь легкая промышленность – сфера достаточно затратная, но, по их словам, перспективная.