В Южной Корее разыскивается туркестанец, сбежавший перед депортацией

За задержание двух казахстанцев, сбежавших перед депортацией в Южной Корее, было предложено 10 млн тенге.

Двое жителей Туркестанской области сбежали из Корейского аэропорта Инчхон. По данным корейских СМИ, инцидент произошел после того, как юношей не впустили страну. Но вместо того, чтобы сесть в самолет и вернуться в Казахстан, они перепрыгнули через забор и сбежали.

Вскоре один из беглецов был задержан гражданином 2002 года. Полиция застала его в магазине с включенным мобильным телефоном.

Официальный представитель МИД Айбек Смадияров выступил с заявлением о наших соотечественниках.

«Известно, что эти граждане прибыли в Южную Корею рейсом авиакомпании «Koreana» из Ташкента 24 марта т. г. и дождались депортационного рейса. Эта история вызвала общественный резонанс в Южной Корее и широко освещалась в местных СМИ. В свою очередь, следует отметить, что данная ситуация в будущем может подтолкнуть правоохранительные и иммиграционные органы Республики Корея к активной борьбе, особенно с незаконным пребыванием граждан Казахстана в стране, а также к ужесточению порядка въезда граждан в страну»,-сообщил Айбек Смадияров.

Поиски второго казахстанца все еще продолжаются. Согласно официальной информации, посольство Казахстана в Сеуле находится в постоянном контакте с уполномоченными органами Республики Корея.