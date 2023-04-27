27-градусная жара ожидается в Шымкенте

В Шымкенте установится сухая и жаркая погода в ближайшие дни.

Об этом сообщили синоптики Казгидромета.

Так во вторник, 11 апреля, ночью и утром будут еще дожди, ожидается гроза. Ветер северо-западный 8-13, при грозе порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 7-9, днем 16-18 тепла.

Уже в среду, в день космонавтики, установится сухая погода. Ветер юго-восточный 8-13 м/с. Воздух прогреется до 22 градусов тепла.

Самый жаркий день ожидается 13 апреля. Тогда столбики термометров поднимутся до 27 градусов, ночью 8-10 градусов тепла. Ветер юго-восточный 8-13 м/с.