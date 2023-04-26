37 лет со дня трагедии на Чернобыле

Почти 100 тысяч человеческих жертв, уровень радиации, как от 500 взрывов атомных бомб, 47 500 эвакуированных жителей- все это последствия взрыва на Чернобыльской АЭС.

Сегодня самой мощной техногенной катастрофе, которая обошла по своим масштабам даже взрывы на Хиросима и Нагасаки, исполнилось 37 лет. Давайте вспоминим как это было.

26 апреля 1986 года на 4 блоке Чернобыльской АЭС произошел тепловой взрыв, полностью разрушивший реактор. Пожар, который подпитывался энергией ядерного деления, выносил в атмосферу всю «грязь». Кроме того, оставалась угроза нового, более мощного взрыва.

Первыми на 4 блок отправились пожарные, которые погибли в первую же неделю. Затем тушить пожар пришлось с вертолетов. Всего погибших пожарников было 31. Все они жили в городе-спутнике Припять, который находится в 12 км от АЭС.

Самыми первыми журналистами, которым в дальнейшем дадут звание героев-ликвидаторов, стали корреспонденты ТАСС. Именно они, выполняя свой долг, подлетели на вертолете к кратору и находились всего в 25 метрах над ним. Фотографии тасовцев разлетелись по всему миру и показали масштаб трагедии.

Один из них Валерий Зуфаров, который понимая, что подхватил критическую дозу радиации, продолжал исполнять свой долг и скоропостижно скончался в 1996 году.

Жители Припяти узнали об аварии лишь к середине дня 26 апреля. А пожар начался в 1 ночи 28 мин. Ни о чем не подозревающие люди жили прежней жизнью в то время, как радиация распространялась с молниеносной скоростью с помощью ветра.

Со всего СССР приехало в общем 600 тысяч ликвидаторов, которые помогали устранять последствия взрыва.

Общая площадь зараженной украинской территории – 50 тысяч квадратных километров в 12 областях страны. Кроме того, катастрофа на ЧАЭС сделала непригодными для проживания 150 тысяч квадратных километров вокруг станции.

Зона отчуждения будет пригодна для жизни только в 26 486 году. При этом официальный статус будет сохранятся до 2065 года.

Последствия взрыва достигли страны Европы вплоть до Италии. Радиоактивные дожди прошли в Белоруссии, России и в близлежащих странах.

Согласно официальным данным, радиоактивному облучению подверглись почти 8 400 000 жителей Беларуси, Украины и России, что превышает численность населения Австрии.

Ежегодно 26 апреля отмечается Международный день памяти жертв радиационных аварий и катастроф.

Один из многочисленных уроков Чернобыля состоит в том, чтобы не

предполагать, а твердо знать, каким образом надо действовать в подобных

экстремальных ситуациях. Это незнание на тот момент обернулось большими потерями.

Память о последствиях аварии на Чернобыльской АЭС необходимо навсегда сохранить для людей как бесценный урок и предостережение будущим поколениям.