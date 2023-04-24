Аэропорт Шымкента заработал в штатном режиме

В аэропорту Шымкента раньше положенного срока закончили ремонт взлётно-посадочной полосы, передает OTYRAR.

С сегодняшнего дня авиарейсы выполняются без задержек и ограничений по времени.

Ранее с 3 апреля по 29 число текущего месяца администрация аэропорта объявляла о проведении ремонтных работ. Тогда было введено ограничение для авиарейсов с 10 утра до 18:00 вечера.

Как сообщили в воздушной гавани, заменили около 150 дефектных плит, обновили покрытие взлетно-посадочной полосы. Работы завершились на 5 дней раньше заявленного срока.