Алматинскую кольцевую частично перекроют

Вниманию жителей и гостей города. Алматинская кольцевая дорога А-2 в районе рынка Алаш закрыта до 20 июня.

В соответствии с генеральным планом города на Алматинской кольцевой дороге А-2 начинается строительство подземного пешеходного перехода в районе рынка «Алаш».

В связи с этим сообщаем, что Алматинская кольцевая дорога А-2 частично перекрыта для движения транспорта в направлении Тамерлановского шоссе в районе рынка «Алаш».

Срок закрытия: на 2 месяца с 20 апреля по 20 июня. Транспортники просят прощение за доставленные временные неудобства.