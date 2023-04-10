Больше 52 тысяч лживых медуслуг по ОСМС выявили в Казахстане

Более 52 тысяч приписок выявили при мониторинге медорганизаций, оказывающих услуги населению в качестве поставщиков по гарантированному государством бесплатному объёму медицинской помощи и по системе медстрахования.

По результатам мониторинга за 2022 год, эксперты фонда выявили более 3 млн дефектов. В 2021 году эта цифра составляла 1,9 млн. Так называемые «приписки» обнаружили почти в 300 поликлиниках страны, половина из которых — государственные.

То есть, пациентам приписывали услуги, которые они не получали. В основном это консультационно-диагностические услуги, восстановительное лечение и реабилитации. Приписки по консультативно-диагностическим услугам обнаружили в 297 медорганизациях, из них 180 государственных и 117 частных. Всех нарушителей оштрафовали.

«Важной частью договорных отношений являются обязательства медорганизаций в части доступности и качества оказываемых услуг. Фонд вправе требовать их исполнения. Оплата за медицинские услуги, оказанные населению поставщиками по пакетам ГОБМП и ОСМС, производится только после проведения мониторинга качества и объёма этих услуг. Оплачиваются только оказанные по факту услуги, подтверждённые документально, с соблюдением стандартов и правил оказания медпомощи, а также рекомендаций клинических протоколов», – подчеркнули в фонде.

Если пациент самостоятельно выявляет факт приписки услуги, которую он не получал, он может подать жалобу или обращение через официальный сайт фонда или позвонить по телефону 1406.