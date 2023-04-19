Ходить пешком посоветовал Токаев акимам городов

Сегодня в столице прошло совещание по вопросам социально-экономического развития страны. Касым-Жомарт Токаев раскритиковал акимов и заявил, что города Казахстана выглядят неважно и плохо.

Токаев сравнил мегаполисы с городами Восточной Европы. Он отметил, что даже с меньшим бюджетом на Балканах, к примеру, города выглядят куда лучше и главное чище.

«Детские площадки не оборудованы, дома ветшают. Вот мы бываем за границей, есть города, особенно в Восточной Европе, на Балканах, при гораздо меньших бюджетах они выглядят очень прилично, везде чисто. По всей видимости, это работа муниципальных властей, с другой стороны, и отношение самих горожан. Чего у нас нет в достаточной мере. Мы все сталкиваемся с проблемой того, как горожане абсолютно небрежно, безалаберно относятся к своим улицам, домам и прочее. Это, конечно же, работает на ухудшение имиджа и репутации нашей страны», — говорит Касым-Жомарт Токаев.

Также Токаев отметил, что окраины Астаны не соответствуют статусу столицы. Президенту не нравятся детские площадки, а внешний вид практически всех городов, по словам президента, оставляет желать лучшего. Решение данных проблем не в бюджете, а активизации всех акимов. Главы городов должны чаще ходить пешком, чтобы видеть все проблемы, заявил президент.

«Вы понимаете, что пока все города, областные или ниже статусом, выглядят очень плохо. Это надо признать. Здесь присутствуют акимы всех уровней, представители маслихатов — обратите внимание. Это, кстати говоря, происходит и в столице. Неоднократно говорил, что высокому статусу столицы должен соответствовать не только центр города, но и его окраины. Недавно показали сюжет — детская площадка в Семее — опасно просто ею пользоваться. Акимы должны пешком ходить по своим городам, населенным пунктам. Это касается и столицы», -сказал Касым-Жомарт Токаев.