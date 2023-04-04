Исполнители Терме организовали творческую встречу с молодёжью

В Шымкенте прошла творческая встреча «Текті сөздің төресі – терме», передает OTYRAR.

На собрании с молодежью исполнители терме пели песни с назидательным смыслом, а мастера жанра рассказали об истории этого искусства. Мероприятие организованно с целью популяризации национального жанра среди молодежи.

“Родоначальник слова — терме!» Под таким названием в Шымкенте проходит творческая встреча жыршы-термеши с молодежью. Интересующихся мероприятием необычного формата собралось немало. Молодые люди убеждены: такие встречи повысят мотивацию и уважение юношей и девушек к традиционному искусству.

“Терме — один из шедевров казахского искусства. Я могу сказать, что в Терме много назиданий и благородных призывов. Есть слова, которые служат пищей для размышлений, о себе и об окружающей жизни. Терме — это очень значительный пласт казахского национального искусства», — говорит житель г. Шымкента Олжас Калдыбайулы.

Среди тех, кто разъяснил молодежи мегаполиса значение Терме для казахского народа и привнёс в него наполненные богатым смыслом песни: термеши Жакып Спатаев, Кунанбай Байтенов и Ербол Калмырзаев. Главная цель проведения творческого вечера — донести национальный жанр до молодого поколения и таким образом популяризировать древнее искусство среди молодежи, говорят организаторы.

“В наше время, конечно, большое количество, жанров эстрадного направления с красивой музыкой , которые очень увлекательны для молодёжи. Но в том же эстрадном парке мало исполнителей, которые развивают наши терме.

Есть много исполнителей, которые исполняют песни вживую, но конкурировать с тем, что сейчас слушает молодежь – это очень сложно”, — отличник культуры г. Шымкента Серикбай Рысбекулы.

Творческая встреча жыршы-термеши с молодежью в Шымкенте проходит не впервые. При этом рганизаторы отмечают, что такие мероприятия будут проводиться и в дальнейшем. Как говорят мастера жанра – жемчужину национального искусства нельзя потерять!