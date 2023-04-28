Казахстан — большой дом для сотни этносов

В Казахстане 1 мая отметят день единства народов, передает OTYRAR.

Его широко празднуют представители разных этносов, проживающих на территории нашей страны, сейчас их насчитывается больше 130. Казахстан как большой дом, в котором мирно сосуществуют, дружат и отмечают праздники друг-друга больше 130 этносов. Праздник единства народов особенно важен для интернациональных семей.

Григорий и Сарбиназ познакомились 5 лет назад, пару свел совместный проект, над которым они работали. Через 9 месяцев молодые люди решили пожениться. Сейчас у них растут две дочери. По словам пары, они чтят традиции и обычаи друг друга. Даже имена дочерям дали — еврейское Сара, и мусульманское Сафи

«Дома мы говорим на всех языках которые знаем. Жена может мне сказать на казахском, я могу ответить на русском, дети тоже на двух языках говорят», — говорит Григорий Гринцов, житель г.Шымкента.

«Я считаю, когда интернациональная семья нужно уважать традиции, раз ты выбор такой сделал, нужно уважать и его, а он должен уважать твои традиции, принципы, воспитание. Потому что когда у тебя не только нация но и религия разные, то без этого никуда», — говорит Сарбиназ Алдабергенова, жительница г.Шымкента.

В Казахстане в мире и согласии проживают более 130 этносов. Основой нашего государства служат толерантность, межнациональное согласие и межкультурный диалог. Для того, чтобы объединить этносы, 28 лет назад была создана ассамблея народа Казахстана. Она объединила под своей крышей все национально-культурные образования республики.

«В нашей стране мирно сосуществуют самые разные народности. Мы широко отмечаем Наурыз, Пасху, проводим Рождественские встречи, Сабантуй и много других праздников, вне зависимости от праздника ходим друг к другу в гости, на Наурыз раздаем баурсаки, на Пасху принимает куличи. Хочу поздравить казахстанцев с наступающим праздником. Пусть в нашей стране царит дружба и согласие», — говорит Ербол Байконаков руководитель ГКП «Общественное согласие».

1 Мая — день всенародного единства, праздник дружбы и согласия всех этносов Казахстана, это праздник казахстанского патриотизма, преданности нашей стране.

За эти годы праздник стал доброй традицией объединяющей всех казахстанцев. Ведь его миссия еще раз напомнить о важных ценностях дружбы народа, мира и солидарности, объединения сотен культур. В Шымкенте день единства народов будут отмечать на площади перед городским акиматом. Массовые гуляния и концертная программа начнется с 10 часов утра.