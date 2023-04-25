В Казахстане «старородок» становится больше

Казахстанки стали позже задумываться о детях, передает OTYRAR.

Средний возраст родивших, впервые приблизился к 27 годам. Об этом заявили в бюро национальной статистики.

Позже всего о детях задумываются астанчанки и алматинки. Раньше на юге, в Шымкенте и в Туркестанской области. Здесь, говорят акушеры-гинекологи, за первенцем чаще всего идут в 22-23 года.

«По нашим данным у нас женщины приходят где-то в 23 года, и средний возраст рожающих женщин это 27 лет. Детородный возраст у нас до 49 лет считается, но когда женщины рожают детей до 23 лет то у женщины здоровье более благополучное, чем после 30 лет, потому что они не имеют каких-то экстрагенитальных патологий, у них роды проходят более благополучно», — говорит Жамиля Керимбекова акушер-гинеколог.

По словам экономистов, на то, что женщины стали рожать в более позднем возрасте влияет экономическая ситуация в стране. Высокая инфляция, которая не соответствует заработным платам. Но бoльшее влияние оказывает урбанизация.

«В тех странах, где урбанизация доходит до 90-80% городского населения, в тех странах рождаемость ниже. В городе человек сам себя может обеспечить и плюс в городе проживание намного дороже, выше чем в сельской местности и учитывая эти факторы рождаемость среди городского населения намного меньше», — говорит Арман Байганов экономист.

Экономисты говорят, рождаемость в городах будет продолжать уменьшаться. По словам психологов, сейчас многие женщины, сначала задумываются о самореализации. И перед тем как посвятить себя материнству, строят карьеру, учатся или занимаются бизнесом. А еще годами готовятся к появлению детей, физически и психологически.

«Многие женщины действительно не торопятся, но я могу сказать, что и мужчины не торопятся. Раньше люди рожали стереотипно большое количество, потому что смертность высокая была. Плюс мы понимаем, что нужно не только родить детей, а еще и поставить их на ноги, выкормить, дать образование и эту сторону никак нельзя списывать», — говорит Герман Владимиров психолог.

Рождаемость в стране снижается. В 2022 году в Казахстане родились около 400 тысяч детей, на 40 тысяч меньше чем годом ранее. Больше всего младенцев появилось на свет в Туркестанской, Мангистауской областях и в Шымкенте.