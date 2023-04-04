Кишечную палочку обнаружили в кафе Сайрамского района

Шокирующие кадры общепита бурно обсуждают пользователи Казнета. Грязь, тухлятина и полная антисанитария. Автор видео утверждает, кафе находится в Сайрамском районе.

Санитарные врачи на видео отреагировали, владельца кафе оштрафовали на 800 тысяч тенге. Неудивительно, что результаты проверки доказали, что здесь рассадник бактерий кишечной палочки.

В связи с этим было принято решение приостановить работу общепита до 17-го апреля. За это время владелец кафе должен устранить все выявленные нарушения. Иначе дело дойдет до суда.

Ардак Берденова пресс-секретарь ДСЭК Туркестанской области:

«В результате проверки установлено, что работы по уборке и дезинфекции в столовой проведены некачественно, не отмыты жалюзи и сетки системы вентиляции. В результате микробиологического исследования посуды, из 20 проб обнаружено 2 бактерии группы кишечной палочки. Также отсутствовали документы, подтверждающие качество и безопасность мясных изделий, макаронных изделий, муки, растительного масла, используемых при приготовлении пищи».