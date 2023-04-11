Вирус кори возвращается? Санэпидемиологи Шымкента сообщают о молниеносной скорости заражения

Санэпидемиологи бьют тревогу. Распространение кори набирает обороты. С начала года в мегаполисе 6 инфицированных, в Туркестанской области 2,5 раза выше.

У 6-летнего Алихана — ответственный день, его вакцинируют от кори.

Слегка ощутимый укол сформирует у мальчика иммунитет к опасному заболеванию. Рядом с ребенком — мама. Жансая Куандыкова считает иммунизацию наиболее эффективной мерой профилактики кори.

«Нам позвонили из поликлиники и сказали вакцинироваться от кори, и конечно я сразу привела сына. Я считаю вакцинироваться от кори необходимо, чтобы защитить организм от опасной болезни», – говорит жительница г.Шымкента.

Корь — вирусное инфекционное заболевание, передающееся воздушно-капельным путем. Инкубационный период длится от 7-ми до 21-го дня. Болезнь начинается не с характерной сыпи, а с симптомов простуды: температура, слабость, отсутствие аппетита, сухой кашель и насморк. Позже появляется конъюнктивит и высыпания.

Идияева Баян, руководитель отдела эпидемиологического контроля и надзора управления санитарно-эпидемиологического контроля Каратауского района г.Шымкента:

«Вирус передается через прямой контакт, а также по воздуху- воздушно-капельным путем, он выделяется в окружающую среду при разговоре, кашле и чихании инфицированного человека и очень быстро распространяется. Известны случаи его распространения воздушными волнами через систему вентиляции здания».

Несвоевременное обращение к специалистам может привести к отиту, бронхопневмонии, ларингиту, воспалению шейных лимфоузлов и даже слепоте.

Баян Идияева, руководитель отдела эпидемиологического контроля и надзора управления санитарно-эпидемиологического контроля Каратауского района г.Шымкента:

«Важно своевременно поставить диагноз и назначить лечение, а в случае посещения больного коллективных мест, необходимо своевременное проведение профилактических мероприятий во избежание дальнейшего распространения инфекции».

По мнению специалистов, самый эффективный способ профилактики — это вакцинация. Прививка от кори формирует иммунитет к вирусу и значительно снижает вероятность осложнений, если человек всё же заболеет.

Баян Идияева, руководитель отдела эпидемиологического контроля и надзора управления санитарно-эпидемиологического контроля Каратауского района г.Шымкента:

«Вакцинация против кори — это искусственное купирование вируса в результате чего в организме формируется стойкий иммунитет. Согласно национальному календарю прививок, первый раз детей вакцинируют в возрасте 12-15 месяцев, а второй — в 6 лет».

С начала года в Шымкенте зарегистрировано 6 случаев кори, в Туркестанской области -15. Для большого города это немного, но пугает риск быстрого распространения инфекции. На рост заболеваемости корью повлияли несколько факторов: инфекцию в Казахстан могли завезти из других стран. К тому же распространяют заболевание в основном невакцинированные. Даже малая часть непривитых может подвергать большой опасности всех остальных.