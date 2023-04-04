«Марш парков» прошел в дендропарке Шымкента высажены сотни молодых деревьев

В дендропарке Шымкента прошло республиканское мероприятие “Парад парков-2023”, приуроченное к празднованию «Дня Земли».

В мероприятии, которое собрало более 500 шымкентских любителей природы, также приняла участие съемочная группа нашего канала.

Молодых людей, собравшихся на главной аллее в дендропарке Шымкента, объединяет — любовь к природе. Кто-то из них учится в школе, другие в колледже, есть и студенты высших учебных заведении. Но каждого из них волнуют экологические проблемы.

Диас Кынышбек — воспитанник школы Жас улан, на собственном примере показывает, как нужно относиться к природе и призывает сверстников соблюдать чистоту в родном городе.

“Многие наши парки и скверы требуют чистоты и охраны от вандалов. Мы, выполняя свой воинский долг, за это несем ответственность. Мы не раз наводили порядок в большинстве парков Шымкента ― убирали мусор, благоустраивали площадки для отдыха. Мы часто занимаемся озеленением»,— рассказывает Диас Кынышбек.

Участие в экологической акции принимают и иностранные студенты, обучающиеся в Шымкенте.

Природоохранная акция «Парад парков» под лозунгом “Сохраним природу, подумаем о будущем” зародилась в США. В 90-е годы стала отмечаться в России, а позже и в Казахстане. Организаторы отмечают, с каждым годом масштаб этого мероприятия расширяется.

Растет и число молодых экологов и любителей природы. Это, в свою очередь, способствует сохранению, восстановлению и защите животного мира, говорят специалисты.

“Это наш “Парад парков”который проходит в республиканском масштабе. Это экологическое мероприятие, которое проводится каждый год с 23-го марта по 5-е июня. Сегодня в дендропарке собралось много людей — школьники, студенты и неравнодушные жители Шымкента. Здесь проводится агитационная пропаганда и работа по формированию культуры бережного отношения к природе. В прошлом году, например в таком же мероприятии принимали участие более 10-ти тысяч человек, и в этом году мы постараемся не снижать планку . Мы ожидаем, что только в сегодняшней церемонии открытия примут участие более 500-сот человек”, — говорит руководитель отдела экологического просвещения и туризма Калжигит Калбаев.

Молодых активистов не оставили без наград. Их вручили тем, кто в течение года улучшал экологическую обстановку Шымкента. А завершилась акция — массовой высадкой зелёных насаждений на территории дендрария.