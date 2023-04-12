Многомиллионные штрафы выписали водителям большегрузного транспорта

С начала года водителей большегрузных авто в третьем мегаполисе Казахстана оштрафовали на 20 млн тенге.

Многотонные машины превышают ограничения по весу и нагрузке. Как итог, деформируют дорожное покрытие, утверждают в транспортной инспекции. Соответственно большинство участков дорог приходится ремонтировать снова.

Участок дороги в Шымкенте не ругает только ленивый. Ямы и трещины по Алматинской трассе приходится постоянно латать, асфальт местами осел. Специалисты винят во всем доверху гружёные большегрузы. Они ездят там ежедневно.

«Даже если по самым новейшим технологиям дороги строить, большегрузные авто могут повредить полотно, так как нельзя там ездить. С помощью специальных весов сотрудники комитета проводят замеры на дорогах и проверяют, а мы следим за качеством. Здесь много нарушений», — говорит Кайрат Шакиров, инженер РГП на ПХВ «Национальный центр качества дорожных активов» г. Шымкента.

Вопрос разрушения дорог тяжеловесным транспортом в Шымкенте стоит остро. Охватить все проблемные участки специалисты физически не могут, но с начала года выявили 30 фактов перегруза. Штрафы серьезные – от сорока до 80-ти месячных расчетных показателей. Но некоторых не останавливает и это.

«Только в марте было зафиксировано 13 случаев, когда машины превышают ограничения по весу и нагрузке на ось. А с начала года больше 30-ти нарушений. Сумма штрафов составила около 20 млн тенге», — говорит Нурсултан Жамашев, заместитель начальника транспортного контроля г. Шымкента.

В этом году дорожно-ремонтные работы в 5 районах города выполняют 12 бригад. Строителям придётся приложить максимум усилий для ремонта дорог, так как дефектов за зимний период выявлено значительно больше чем обычно.

Транспортной инспекции придется усилить контроль проезда многотонных машин. Один грузовой автомобиль с превышением допустимой осевой нагрузки на три тонны, приравнивается к разрушающему воздействию 23 грузовиков.