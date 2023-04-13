Водитель на полной скорости несся по встречке в Туркестанской области

Видео, где водитель грубо нарушает ПДД распространилось в соцсетях.

Его снял нарушитель и сам же загрузил его в социальные сети. На полной скорости лихач едет по «встречке», автомобиль мчится против направления движения по односторонней дороге, чем грубо нарушает правила дорожного движения.

Инцидент произошел в Жетысайском районе. Документов на автомобиль и водительских прав, по данным полиции, у него не было. Правоохранители задержали нарушителя. Теперь ему грозит административный штраф.

Бекзат Садибеков, старший инспектор управления МПС Туркестанской области:

«Как выяснилось, инцидент произошел в Жетысайском районе. Автолюбителем оказался молодой человек, житель Мактааральского района. В отношении него составили административные протоколы по статье нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части дороги, встречного разъезда или обгона и проезд на запрещающий сигнал светофора или на запрещающий жест регулировщика».