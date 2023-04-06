Незаконные госзакупки на 7 млрд: 50 чиновников привлекли к ответственности

Прокуроры Туркестанской области отменили незаконные госзакупки на 7 млрд тенге, передает OTYRAR.

К ответственности привлечены 50 чиновников. В госбюджет уже вернули 15 млн тенге.

Кроме того, незаконные госзакупки на 2 млрд тенге провели сотрудники отделов жилищно-коммунального хозяйства Ордабасинского, Толебийского и Тюлькубасского районов. Они заключили договор без конкурентов и с одного источника, об этом рассказала пресс-служба прокуратуры Туркестанской области.

Также по актам прокуроров выявлено более 100 нарушений. Сейчас работа по выявлению незаконных госзакупок ведется в усиленном режиме.