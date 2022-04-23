Пасхальное послание

Главы православной церкви Казахстана Митрополита Астанайского и Казахстанского Александра Ваши Преосвященства, всечестные отцы, дорогие братья и сестры,

жители земли казахстанской!

ХРИСТОС ВОСКРЕС!

Этими священными апостольскими словами, всерадостным гимном победы жизни над смертью сердечно приветствую всех вас и поздравляю с праздником праздников и торжеством из торжеств – Светлым Христовым Воскресением.

Воскресение Спасителя – самый главный день в году для каждого верующего во Христа человека, поскольку Пасхой Господней двери райские нам отверзаются, обновляется и обогащается наш духовный опыт, утверждается вера, укрепляется надежда. Перед нашим мысленным взором – отваленный камень, пустая гробница и блистающий белоснежными ризами ангел громогласно возвещает: «Не ужасайтесь. Иисуса ищете Назарянина, распятого; Он воскрес, Его нет здесь. Вот место, где Он был положен» (Мк. 16:6).

Мы не только слышим благую весть о восстании Господа из мертвых, но и видим духовными очами «Христа Солнце Правды, всех жизнью просвещающего». По слову святителя Софрония Иерусалимского: «Воскресение Христово отменило смертное истление, и отогнало адский мрак, и восставило мертвых от гробов, и отъяло «слезу от всякого лица» (Ис. 25:8), и всякому человеку даровало поистине неотъемлемую благодать».

Победа Спасителя над смертью – это Воскресение и вечная жизнь всех верующих в Него людей, которых Господь собрал в Своей Единой, Соборной и Апостольской церкви. Как «Христос воскрес из мертвых славою Отца» (Рим. 6:4), так и мы, по слову апостола Павла, призваны стать «мертвыми для греха, живыми же для Бога» (Рим. 6:11). Пусть никто не отчаивается в любви Божией, ибо за каждого из нас на кресте принесена жертва чистая и непорочная – «Агнец Божий, Который берет на Себя грех мира» (Ин. 1:29).

Всякому взывающему о помощи Господь подаст руку. Он, щедрый и благосердый (Пс. 85:15), всякого, кто обратится к Нему с искренней молитвой, из самых мрачных глубин падения выведет к чистоте, святости и бессмертию. Свидетельством великого милосердия Божия стали для нас слова Господа, обращенные на Голгофе к покаявшемуся разбойнику: «Истинно говорю тебе, ныне же будешь со Мною в раю» (Лк. 23:43).

«Пасха новая, святая, Пасха таинственная», которую мы славим в праздничных песнопениях, должна наполнять своим светом все дни нашей жизни, укрепляя и ободряя в ревности к добрым делам (Тит 2:14). Любовь Христова, со всей очевидностью и полнотой явленная нам в крестной смерти и воскресении Спасителя, была деятельной, а потому и наш ответ на нее должен быть таким же – искренним, настоящим, исполненным благими трудами во славу Божию, к пользе и радости ближнего. «Если любите Меня, – говорит Господь, – соблюдите мои заповеди» (Ин.14:15).

В Евангелии мы читаем, как апостолы по повелению Воскресшего Христа «пошли и проповедовали везде, при Господнем содействии и подкреплении слова последующими знамениями» (Мк. 16:20). Святитель Григорий Палама поясняет, что речь идет не столько о чудесах, сколько о делах веры: «Какие же эти знамения? – Проистекающие от дел. Нет никакой пользы, если кто скажет, что он имеет божественную веру, а не будет при этом иметь дел, отвечающих вере».

Всякий наш добрый поступок, совершаемый во славу Божию, всякий труд, освященный молитвой, всякое утешительное слово, всякое сострадание к несчастным и терпение к заблуждающимся – это настоящие евангельские знамения для окружающих нас людей, это чудеса веры, это лучи истинного света Христова в мире, погруженном в духовную тьму, раздираемом противоречиями и неприязнью, замерзающем от оскудения любви.

Мы переживаем непростые времена, исполненные тревог и скорбей, но давайте вспомним слова Спасителя: «Истинно, истинно говорю вам: о чем ни попросите Отца во имя Мое, даст вам» (Ин.16:23). Самим Христом нам дарована возможность обращаться к Небесному Отцу в молитве и получаемой от Него благодатью изменять к лучшему и самих себя, и окружающую нас действительность. «Все возможно верующему» (Мк. 9:23), – ободряет нас Господь, поэтому не будем отчаиваться, по примеру святых укрепимся в мужественном терпении и вере, и радость Воскресения Христова откроется нам, как великое чудо, как главный смысл нашей земной жизни.

Текущий год ознаменован для Казахстанского Митрополичьего округа исторической и духовно значимой датой – 150-летием учреждения на территории современного Казахстана Туркестанской епархии. Этим событием был подведен итог многовековому существованию христианства на нашей древней земле и вместе с тем заложен прочный фундамент жизни православия на все последующие времена.

Мы вспоминаем и прославляем подвиги первого казахстанского иерарха – архиепископа Софонии (Сокольского), наименованного апостолом Центральной Азии и просветителем Туркестанского края, а также всех архипастырей, пастырей, монашествующих и мирян, кто своими трудами проповедовал и утверждал в этих краях веру в Христа, Распятого и Воскресшего.

В светлые пасхальные дни нас с вами ожидает значимое событие – по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла в пределы Казахстана состоится принесение чудотворной иконы Пресвятой Богородицы «Одигитрия-Полонская» для освящения благодатью Божией просторов нашей страны, для духовного утешения и укрепления нас в жизни по Евангелию.

Сердечно поздравляю всех с торжеством Воскресения Христова, произношу апостольское пожелание: «Преуспевайте в правде, благочестии, вере, любви, терпении, кротости» (1 Тим. 6:11), – и возглашаю всерадостный гимн победы жизни над смертью.

ХРИСТОС ВОСКРЕС!

ВОИСТИНУ ВОСКРЕС!

Глава православной церкви Казахстана Митрополит

Астанайский и Казахстанский