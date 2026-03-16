В Шымкенте прошёл республиканский фестиваль «Жарапазан-Fest»

Третий день декады «Наурызнама» посвящён культуре и национальным традициям. В этот день главной задачей становится сохранение наследия предков и прославление национальных ценностей. В связи с этим в Шымкенте прошёл фестиваль «Жарапазан-Fest». В конкурсе приняли участие 11 творческих коллективов из разных регионов страны.

Слово «жарапазан» — арабизм, означает «Добро пожаловать, Рамазан!». Традиция в священный месяц желать друг другу добра и выражать благие намерения уходит корнями в глубокую древность.

Фестиваль «Жарапазан-Fest», прошедший в Шымкенте, дал новую жизнь этой традиции. Участники не только демонстрировали своё мастерство, но и стремились сохранить чистоту этого поэтического жанра, ставшего духовной ценностью народа.

Республиканский конкурс в котором участвуют 11 творческих коллективов, разбит на два этапа. В первом туре участники исполняли жарапазан в традиционной манере, сопровождая выступление сценической постановкой и завершая его благословением. Во втором, мужчины демонстрировали знания национальных традиций.

Представители старшего поколения отмечают, что сегодня многие исполнители уделяют внимание лишь рифме, тогда как главная ценность «жарапазана» — глубина слов.

Сарсенбек Бакир, композитор: «Текст «жарапазана» должен быть правильным — на это нужно обращать особое внимание. Например, в некоторых вариантах встречаются слова вроде «ақ тауық, сары тауық, біз келдік айып етпеңіз». Белая, желтая курица не обессудьте мы пришли Но если человек пришёл с добрым пожеланием и красиво исполняет песню, думаю, не стоит просить у хозяев прощения. Главное — принести этому дому доброе благословение».

Этот конкурс, направленный на духовное возрождение, проводится на постоянной основе с 2022 года. За 4 года масштаб мероприятия значительно расширился. В этом году на его организацию и призовой фонд было выделено более 11 миллионов тенге.

Райхан Алтыбаева, заместитель директора по творческой работе городского центра обычаев и традиций: «Главный приз конкурса — 1 миллион тенге. За первое место — 800 тысяч, два вторых места — по 700 тысяч, два третьих — по 500 тысяч. Также предусмотрены две специальные номинации по 350 тысяч тенге и три поощрительных приза по 300 тысяч. В целом призовые предусмотрены для всех участников».

В напряжённой борьбе Гран-при конкурса завоевал квартет «Тұғыр» из Жетысу.

Первое место заняла группа «Арша» из Тюлькубаса. Второе место разделили участники из Созакского района и Шымкента. Третье место поделили коллективы «Талас толқыны» и «Жуалы» из Жамбылской области.

Кроме того, участники из Алматы, Атырау, Кызылорды и Туркестана были отмечены специальными номинациями и поощрительными призами.