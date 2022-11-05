150 подростков поймали в игротеках и на улицах Шымкента за две ночи

Почти 150 административных правонарушений с участием подростков выявлено в Шымкенте за два дня. Сотрудники управления местной полицейской службы регулярно проводят оперативно-профилактическое мероприятие «Дети в ночном городе».

За два дня мероприятия выявлено 141 административное правонарушение: 9 подростков находились в развлекательном заведении в ночное время, 108 несовершеннолетних – гуляли ночью по улицам Шымкента.

«По статье «Невыполнение обязанностей по воспитанию и образованию несовершеннолетнего, защите его прав и интересов» девять родителей привлечены к административной ответственности. Также, на владельцев развлекательных заведений составлено 6 протоколов. Взяты на учет 14 подростков, склонных к правонарушениям и 12 неблагополучных семей за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. Оперативно-профилактическое мероприятие «Дети в ночном городе» продлится до 5 ноября», — рассказали в департаменте полиции Шымкента.