Проливные дожди ожидаются в Шымкенте

На юге наблюдается ухудшение погодных условий. На смену солнечным, теплым дням придут проливные дожди, грозы, сильный ветер.
В среду, 5 апреля, сохранится переменная облачность, утром и днем ожидается дождь, гроза. Ветер юго-восточный 8−13, при грозе порывы 15−20 м/с. Температура воздуха ночью 8−10, днем 16−18 тепла.
6 апреля: переменная облачность, временами дождь, гроза. Ветер южный 8−13, порывы 15−20 м/с. Температура воздуха ночью 6−8, днем 15−17 тепла.
7 апреля: переменная облачность, временами дождь, гроза. Ветер северо-западный 8−13, порывы 15−20 м/с. Температура воздуха ночью 6−8, днем 15−17 тепла.